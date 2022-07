‘La Casa de Los Famosos’ pone a Telemundo por encima de Univision… Como es sabido, cuando un reality va llegando a su final es su mejor momento en todos los sentidos, incluido en el rating y en este caso no fue la excepción.

Sin embargo, la convivencia de los talentos que vemos a diario en Telemundo, y que tiene al público cautivado con las historias, en esta ocasión se le habría sumado una ‘ayudadita’ de Univision con la elección de sus actuales novelas que parecen no ser del agrado de los televidentes de las historias de ficción y amor.

Como lo explicó nuestro especialista en telenovelas de La Opinión, Armando Tinoco, “Entre los cambios que ha hecho Univision, las nuevas ofertas no han sido del todo bien recibidas. La última producción en estrenarse fue “La Herencia” que cada día ha bajado su audiencia desde su inicio.

¿A qué se refiere? A los siguientes números. Por ejemplo, el viernes 22 de julio ‘La Casa de Los Famosos’ no solo superó a ‘La Mexicana y el Güero’, que parece no solo no haber funcionado en México, sino tampoco en Estados Unidos, sino que también con la infalible ‘La Rosa de Guadalupe’ que no tuvo ‘el vientito’ a su favor.

En el público codiciado que va de 18 a 49 años ‘La Casa de Los Famosos’ hizo 403 mil, mientras que ‘La Rosa de Guadalupe’ llegó a 324 mil y ‘La Mexicana y el Güero’ bajó aún más el rating a 291 mil, según Nielsen, la medidora oficial.

Si nos vamos a echar una mirada al público general ‘La Casa de Los Famosos’ llegó a un millón 200 mil, mientras que ‘La Rosa de Guadalupe’ obtuvo 882 mil y ‘La Mexicana y el Güero’ también bajó aún más en este segmento con 839 mil.

¿Qué pasó el día anterior con ‘Premios Juventud’? Si bien tanto la alfombra (que no compitió con el reality de Telemundo porque comenzó una hora después), como el gala fueron los líderes de la noche, a diferencia de otros premios, en este caso Telemundo también mantuvo sus números.

En la franja del público de 18 a 49 años, ‘La Casa de los Famosos’ hizo 435 mil y Univision 443 mil y luego subió a 885 mil. En el público en general el reality de Telemundo alcanzó un millón 100 mil. Los Premios comenzó con un millón 200 mil en la alfombra y subió a un millón 800 mil en la gala.

Si bien la pelea por el rating es de día a día, ya que no siempre Telemundo logra el primer lugar con ‘La Casa de los Famosos’, las dos semanas que le queda al reality podría ponerse interesante en esta competencia por el público.

Aunque es importante tener en cuenta esto que analiza Armando Tinoco, quien es claro en su estudio de la actual situación: “El público hispano no se cambió para Telemundo, simplemente que la gente que regularmente ve Univision se ha ido ante las ofertas de programación que al parecer no han sido de su agrado“. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•‘La Casa de los Famosos’: No todos están contentos con la eliminación de Natalia Alcocer

•Toni Costa expresó su preocupación por su nominación en ‘La Casa de los Famosos’

•Laura Bozzo a Salvador Zerboni en ‘La Casa de los Famosos’: “Deja de ofenderme”