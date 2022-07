Marilyn Manson afirma que Evan Rachel Wood falsificó la nota del FBI

Marilyn Manson ha demandado a su exprometida, Evan Rachel Wood, por difamación después de que la actriz alegara que abusó de ella durante su relación, que terminó en 2010 después de tres años juntos.

El intérprete de ‘Beautiful People’ también ha acusado a la protagonista de ‘Westworld’ y a su pareja, Illma Gore, de conspirar para arruinar su vida acercándose a sus ex amantes y tratando de convencerlas de que fueron abusadas por él.

De acuerdo con RadarOnline.com, en la demanda, el rockero afirma que su expareja redactó una carta falsa del FBI, supuestamente firmada por un agente federal real, en la que se afirmaba que la actriz era un testigo clave en una investigación y que luego ella la distribuyó a miembros de los medios de comunicación y a otras supuestas víctimas.

En la carta se podía leer: “A quien corresponda, le informamos que la Sra. Evan Rachel Wood es una testigo clave en relación con una investigación criminal en Los Ángeles, California, que implica a una figura pública internacional y conocida. La seguridad de la Sra. Wood, de su familia, de otras víctimas y de sus familiares, ha sido de nuestra máxima preocupación“.

Pero según Manson, ésta no sería la primera vez que la actriz utilizaría “el arma” de las supuestas cartas falsas para tratar de convencer a los jueces y a la opinión pública de sus argumentos.

Una carta escrita al tribunal por el abogado de Marilyn, Howard King, reveló que su oficina había tomado registros del divorcio de Evan con Jamie Bell -de quien se separó en 2014 tras 19 meses de matrimonio- y afirmó que la actriz de 34 años había utilizado una nota supuestamente falsa en un intento de mantener con ella al hijo de ambos, de ocho años, ya que según argumentaba que el pequeño estaría en peligro si se mudaba a Los Ángeles.

En los documentos judiciales, el actor de ‘Rocketman’ había dicho que Evan le había enviado una carta en diciembre de 2020 “supuestamente de personal de las fuerzas del orden relacionadas con la investigación” y que ésta le había llegado a través de la aplicación de mensajería llamada Signal.

Según la información del abogado de Manson, Jamie afirmó que Evan primero le envió una carta con el nombre de Illma en la parte superior, pero luego borró el mensaje.

“La carta no tenía ningún tipo de membrete del departamento y era supuestamente de una mujer llamada Michelle Langer del ‘Departamento Federal de Crímenes Violentos’. Busqué en Google pero no encontré ningún departamento ni ninguna mujer de ese tipo… Llamé al número de Michelle Langer que aparecía en la carta durante dos días”, dijo el actor.

Y añadió: “Esta persona me dio otro número al que llamé y dejé un mensaje de voz. Nunca me devolvieron la llamada. Francamente no entiendo lo que está pasando. O bien las afirmaciones de Evan de que está recibiendo ‘amenazas de muerte’ son ciertas y Jack no está seguro a su cargo, o bien no son ciertas y me está ocultando a nuestro hijo por otras razones de su propia invención”.

