Estados Unidos elimina a Ayman Al Zawahiri, líder de Al Qaeda, durante operación antiterrorista en Afganistán

Estados Unidos llevó a cabo una operación antiterrorista “exitosa” contra un líder “importante” de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, en Afganistán durante el fin de semana, dijo a Fox News un alto funcionario de la administración.

Se espera que el presidente Joe Biden se haga un comunicado a la nación desde la Casa Blanca el lunes por la noche a las 7:30 p. m. sobre dicha operación en Afganistán.

Se rumoreaba que el ataque de un dron de #EEUU en #Afganistan había tenido como objetivo algún líder del #ISKP, pero la comparecencia de #Biden ha venido a confirmar que Ayman al Zawahiri, líder de #AlQaeda tras suceder a Bin Laden, ha sido eliminado. pic.twitter.com/PqSiuibVLZ — Alfonso Poza (@alfonso_poza) August 1, 2022

“Durante el fin de semana, Estados Unidos llevó a cabo una operación antiterrorista contra un importante objetivo de Al Qaeda en Afganistán ”, habría informado este lunes al medio citado un alto funcionario de la administración. “La operación fue exitosa y no hubo víctimas civiles”.

Dos fuentes de inteligencia le dijeron a Fox que el líder de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, murió en el ataque con drones de la CIA.

Cabe mencionar que el gobierno de Joe Biden cerró la embajada de Estados Unidos en Kabul y retiró todos los activos militares de Afganistán el 31 de agosto de 2021, poniendo fin a la guerra más larga de Estados Unidos. CIA drone strike kills Al Qaeda leader Ayman al Zawahiri in Afghanistan, sources say, as US President Biden prepares to announce "successful" counterterrorism operation against "significant Al Qaeda target"https://t.co/CvCFIM6OTU— TRT World (@trtworld) August 1, 2022

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, advirtió a los legisladores en septiembre pasado que los grupos terroristas como Al Qaeda podrían crecer mucho más rápido luego de la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

