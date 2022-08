Profesor renuncia a la escuela para trabajar en Walmart porque allí le pagan $10 mil dólares más

Un hombre de Ohio de 28 años dejó su trabajo de profesor por un salario más alto como gerente de Walmart. Seth Goshorn trabajó como tutor de lectura y maestro de segundo grado durante seis años, según un video que publicó en TikTok, pero decidió incrementar sus ingresos aceptando un puesto en el famoso supermercado.

Goshorn dice que la razón principal de su cambio es el salario, que es mucho más alto que su trabajo de enseñanza a pesar de que allí no le piden un título.

“Piense en lo buenos que pueden ser nuestros maestros si pudieran concentrarse solo en enseñar y no tener que trabajar en un segundo trabajo los fines de semana”, dijo Goshorn, de acuerdo con The New York Post.

“Absolutamente no quiero que esto se trate de que solo estoy tratando de desalentar a cualquiera de convertirse en maestro. Ese no es el caso. Solo quiero que a mis amigos maestros se les pague como se debe”.

La publicación original de TikTok de Goshorn dura solo seis segundos y en ella aparece sosteniendo su nuevo chaleco de gerente de Walmart. En el video añadió la frase: “Dejar la enseñanza después de 6 años para ser gerente en Walmart y ganar más sin usar mi título”.

Goshorn trabajará como entrenador de almacenamiento en Walmart y ayudará a garantizar que los camiones de reparto se descarguen. Él dice que ganará $55 mil dólares por año –antes de las bonificaciones– en su nuevo trabajo, en comparación con $43 mil dólares por su trabajo como maestro.

