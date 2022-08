Silvia Pinal se alista para recibir un magno homenaje en Bellas Artes

A punto de cumplir 90 años, Silvia Verónica Pinal Hidalgo se prepara para recibir un homenaje por sus más de siete décadas de trayectoria artística.

Las autoridades de Cultura Federal y la Cineteca Nacional organizaron un memorable evento que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en el Palacio de Bellas Artes y donde la única estrella será quien en su momento fue una de las musas del cine mexicano.

Para ese día se pretende reunir a toda la dinastía Pinal, encabezada por Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán.

“Ya se fue a comprar su saquito, ya me lo presumió. Ya me dijo: ‘Mira lo que me fui a comprar para mi homenaje’. La verdad no me fijé de qué diseñador es, lo importante es que ella se vea bonita y que se vea preciosa y ya de quien sea salió ganando”, mencionó Pasquel ante varios medios de comunicación.

Tributo a una prolífica carrera

Asimismo, la hija mayor de Silvia Pinal adelantó que días previos al homenaje que le rendirán a su progenitora en Bellas Artes, en la Cineteca Nacional también le rendirán tributo a su trayectoria.

“La noche del 29 de agosto en Bellas Artes va a haber un conversatorio donde se va a presentar un documental inédito en torno a la figura y obra filmográfica que incluye las películas que hizo con Luis Buñuel. Antes, la Cineteca Nacional se une al homenaje a Silvia Pinal, exhibiendo esa trilogía de Buñuel: Viridiana (1961, ganadora de la Palma de Oro en Cannes), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965), del 28 al 31 de agosto”, indicó.

Trascendió que en todas las salas de Bellas Artes habrá un montaje escénico, a cargo del director Diego del Río. El objetivo es recibir al público asistente al evento con un popurrí grabado de los soundtracks de las obras musicales donde ha participado Silvia Pinal, entre las que destacan, Mame, Gypsy y Hello, ¡Dolly!

