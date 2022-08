Difunden más detalles de la mansión por la que Brad Pitt pagó $40 millones de dólares

Recientemente se informó que el reconocido actor Brad Pitt había gastado $40 millones de dólares en una histórica mansión de Carmel Highlands, California.

Gracias a esos $40 millones, la propiedad se convirtió en la más costosa de la zona. Se debe recordar que en esta misma zona estaba una casa de la fallecida actriz Betty White y también fue una sorpresa, pues se vendió por $2.82 millones de dólares más de lo esperado.

Inicialmente no se tenían muchos detalles de la casa construida en 1918, pero ahora se han difundido fotos para que los curiosos tengan una idea de cómo es la nueva propiedad del actor ganador de un premio Oscar.

Según diferentes sitios web, esta casa está construida en un lote de 2.51 acres y su espacio habitable tiene una extensión de aproximadamente 3,000 pies cuadrados.

Esta propiedad no es histórica solo por su alto costo o sus muchos años de construida, también lo es porque fue diseñada por los hermanos Charles y Henry Sumner Greene, quienes además crearon la firma Greene and Greene y fueron promotores del estilo Arts and Crafts.

El lugar también es conocido por haberse construido especialmente para millonario empresario de Kansas City, DL James, incluso se le suele conocer a la mansión por este nombre.

Según ‘Dirt.com’, en su momento el propietario no tenía claro si quería una mansión de estilo español o una cabaña de piedra, por lo que los hermanos Greene decidieron fusionar y crear una especio de castillo medieval que, aunque ha sufrido algunas remodelaciones, sigue en pie.

Se debe resaltar que Pitt es un gran interesado por la arquitectura, por lo que su cartera de propiedades es envidiada por tener verdaderas joyas.

