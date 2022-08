Maribel Fernández, “La Pelangocha”, asegura estar lista para morir

Medio siglo de trayectoria artística avala la carrera de Maribel Fernández, a quien en la televisión la conocen por caracterizar a “La Pelangocha”, personaje que por su mal vocabulario representa a una mujer de barrio.

Sin embargo, dicha interpretación le permitió a la actriz de 69 años que se esconde detrás, seguir vigente en la pantalla hasta hace muy poco cuando su salud comenzó a deteriorarse al punto de ser hospitalizada de emergencia en varias ocasiones.

“Me llevé un sustote porque me tuvieron que internar de emergencia, pero, afortunadamente, ya estoy bien”, rememoró.

Actualmente, la veterana cómica señala que hasta poder respirar le resulta complicado y ello la hace pensar que ya se acerca la hora de su partida.

“He dejado todo en paz, todo tranquilo, toda está arreglado. No le debo nada a nadie; tengo mis maletas hechas detrás de la puerta”, expresó recientemente en una reunión sostenida con varios medios de comunicación.

Fiel a su aguerrida personalidad, Maribel no teme al momento en que deba partir de este plano, pues asegura haber cumplido con su deber como madre de familia.

“Tengo una hija maravillosa que sabe valerse por ella misma. Así que no tengo más que agradecerle a Dios este momento que estoy con ustedes”, subrayó.

Tres infartos y la colocación de un marcapasos son las secuelas de una enfermedad crónico degenerativa que poco a poco mino la salud de una actriz que pese a ello no pierde el valor para enfrentarse a la adversidad.

“La válvula que tenemos en el corazón no alcanza a bombear la sangre. Entonces, en la noche, estoy dormida y no puedo respirar, me estoy ahogando. Se me empieza a acumular el líquido y me hincho del abdomen y las piernas, me duele la espalda, en fin. Te tienes que resignar, poner la mejor cara”, describió.

A lo largo de su carrera, “La Pelangocha” ha participado en por lo menos 68 películas y en cerca de 20 telenovelas a las que se suman varios programas de televisión.

