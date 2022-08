David Beckham muestra los “pasos prohibidos” durante concierto de The Weeknd en Miami [Video]

David Beckham es un hombre que, a sus 47 años de edad, sigue levantando pasiones y suspiros gracias a su innegable atractivo físico y a la elegancia que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Hasta su antaño hermética esposa, Victoria Beckham, comparte con frecuencia imágenes y vídeos del exfutbolista para exhibir con orgullo su viril hermosura.

Sin embargo, para la preadolescente Harper Seven, la benjamina de los cuatro hijos del matrimonio, el exjugador del Real Madrid y el Manchester United no es más que su padre, un señor mayor que debería comportarse según las supuestas reglas de la madurez. Eso explica que la niña viviera esta semana un momento “muy embarazoso”, según el propio David, cuando acudió a un concierto del cantante The Weekend en Miami, junto a su apuesto progenitor.

En los videos que compartió el propio exdeportista en Instagram queda patente que, en realidad, existe una gran y divertida complicidad entre padre e hija. Esta última se burla cariñosamente de David cuando este se presta a bailar una de las canciones del intérprete canadiense, imitando sus gestos faciales y su movimiento de hombros.

“Momento embarazoso de papá. Al final llegamos [al concierto] y conseguí hacer reír a Harper. ¡Menudo show de The Weekend en Miami! ¡Y esa sonrisa!”, presumió David sobre el carácter adorable de su niña y también acerca de la forma en que es capaz de romper su coraza, aunque sea a base de hacer un poco el ridículo.

