Así es la mansión por la que Anna Kendrick pagó $6.9 millones de dólares

La reconocida actriz estadounidense Anna Kendrick compró a inicios de 2022 una mansión en Hollywood Hills, California, por $6.9 millones de dólares. Esta compra la hizo al baterista de la famosa banda de rock Muse, Dominic Howard.

Kendrick es conocida por haber participado en películas como ‘Pitch Perfect’, ‘Crepúsculo’, ‘Up in the Air’ e ‘Into the Woods’. Con 37 años ya ha sido nominada a prestigiosos premios de cine, teatro y televisión como los Oscar, los BAFTA, los Globo de Oro, los Tony y más.

La mansión que le compró a Dominic Howard se encuentra construida en un lote de 0.33 acres ubicado en una calle privada sin salida. Por este lugar no solo han pasado el baterista y la actriz, antes de ellos dos esta casa perteneció a Mila Kunis, quien la vendió justo antes de casarse con Ashton Kutcher.

Howard fue dueño del lugar durante los últimos siete años y en este tiempo se encargó de hacer algunas reformas que han hecho que la mansión se mantenga en muy buen estado a pesar de haber sido construida a finales de los años 50.

La casa principal tiene una extensión de 4,900 pies cuadrados distribuidos en cuatro habitaciones, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado, biblioteca, bar y otras comodidades.

La habitación principal es parecida a una pecera por sus paredes de vidrio, las cuales además de ofrecer vista a las áreas verdes también da el acceso directo al patio trasero. También hay un gran vestido y un baño privado con mármol gris.

Adicional a la casa principal hay una estructura de dos plantas distribuidas en un garaje con capacidad para dos vehículos, casa para huéspedes y un estudio de grabación.

Al exterior hay extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

También te puede interesar:

– Conoce la mansión que Johnny Galecki puso en venta en Los Ángeles

– Katy Perry recibió $18 millones de dólares por su mansión en Beverly Hills

– Conoce el lujoso penthouse por el que Hugh Jackman pagó $25 millones de dólares