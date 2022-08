Pepe Aguilar habla por primera vez del escándalo de su hija Ángela Aguilar y Gussy Lau

Pepe Aguilar habló por primera vez del escándalo tras la filtración de imágenes privadas de su hija Ángela Aguilar, en las que aparecía muy cerquita del también artista Gussy Lau.

El cantante mexicano conversó con Astrid Rivera, para ‘Despierta América’ de Univision, y, entre muchos otros temas, tocaron este tópico. Rivera le preguntó qué si de alguna manera lo había afectado la situación que vivió su hija Ángela.

“Si, pues la afectó más a ella. La vida de cada persona es la vida de cada persona. le afectó más a ella y a mi me dolió por ella, eso sí… No fue fácil para ella, es un aprendizaje. A la vida se viene a aprender”, dijo Pepe Aguilar y aseguró que Gussy Lau continúa trabajando con él.

Cuando se filtraron las imágenes Ángela Aguilar dio la cara ante la opinión pública con un video publicado en su cuenta de Instagram: “Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran… Me siento violentada, me siento violada, de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen… Me duele trabajar tanto desde chiquita para que una cosa así me afecte tanto”, dijo ella.

“Tus verdaderos angelitos siempre estaremos contigo”, “Gracias por alzar la voz y ser tan valiente. Tú no mereces nada de esto y como sociedad tenemos muchas cosas que cambiar. Te amamos mucho y vamos a estar contigo siempre, “Tanta falta de empatía en esta sociedad. Te amo con mi alma, eres una mujer de admirar y jamás te dejaré sola”. “Que triste e injusta es la sociedad en ciertas situaciones. Ánimo”, “Nadie tiene derecho en meterse en tu vida privada” y “la gente siempre se quiere meter en la privacidad y eso es molesto”, fueron parte de los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores.

Días después la familia Aguilar se fue de viaje para París, en donde Ángela Aguilar deslumbró con un elegante atuendo muy al estilo parisino.

