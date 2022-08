Sospechoso de entrar por la fuerza a oficina del FBI en Cincinnati manejaba material clasificado para el Ejército de EE.UU.

El hombre acusado de intentar ingresar a la oficina de campo del FBI de Cincinnati el jueves presuntamente manejó material clasificado para el Ejército de los Estadod Unidos, y el FBI conocía al sospechoso previo al incidente.

Ricky Shiffer, de 42 años, formó parte de la Marina de los Estados Unidos entre junio de 1998 y junio de 2003, principalmente a bordo del USS Columbia, un submarino de ataque clase Los Ángeles.

El sospechoso pasó tres años en la Guardia Nacional del Ejército de Florida como soldado de infantería entre mayo de 2008 y mayo de 2011, incluido iun despoliegue en apoyo a la Operación Libertad Iraquí. Fue fado de baja con honores, de acuerdo con su historial de servicio del Departamento de Defensa.

FBI break-in suspect Ricky Shiffer previously handled classified information for US Military: report https://t.co/4KFzJmocyc — Fox News (@FoxNews) August 13, 2022

Entre 2003 y 2011 Shiffer manejaba información altamente clasificada, según indicó The Washington Post.

Las autoridades investigan las publicaciones en redes sociales realizadas en las diferentes cuentas de Shiffer en Truth Social, plataforma creada por el expresidente Donald Trump.

“El FBI recibió previamente información sobre Ricky Schiffer, la persona que intentó violar el Centro de detección de visitantes en la Oficina de Campo del FBI en Cincinnati el 11 de agosto de 2022”, señaló un portavoz del FBI a Fox News en un comunicado. “La información no contenía una amenaza específica y creíble. Sin embargo, varias oficinas de campo intentaron localizar y entrevistar a Shiffer, pero no tuvieron éxito”.

Se sospecha que Shiffer publicó puntos de vista extremistas en varias plataformas de redes sociales donde animaba a sus seguidores a “matar al FBI en el acto”.

El sospechoso, que supuestamente usaba chaleco antibalas mientras estaba armado con un rifle estilo AR-15 y una pistola de clavos, fue asesinado el jueves a tiros luego de que terminara un enfrentamiento de seis horas con las autoridades en un campo rural de Cincinnati, Ohio.

Las autoridades creen que Shiffer hizo una publicación en su cuenta Truth Social durante el enfrentamiento, en la cual admitió el ataque.

“Bueno, pensé que tenía un camino a través del vidrio a prueba de balas, y no lo hice. Si no saben nada de mí, es cierto que intenté atacar al FBI, y significará que me sacaron de internet, el FBI me atrapó, o enviaron a los policías regulares mientras tanto“, indicó la publicación de una cuenta en la que aparecía el nombre de Shiffer.

El incidente en Cincinnati se produce días después de que el FBI emitiera una orden de allanamiento en la casa de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida.

Con información de Fox News

También te puede interesar:

• Trump está bajo investigación por posible obstrucción de la justicia y violaciones de la Ley de Espionaje, según orden de registro del FBI

• FBI investiga un número “sin precedentes” de amenazas contra la agencia a raíz del allanamiento a la residencia de Trump

• Juez niega la moción de la Organización Trump y exdirector financiero para desestimar acusación de fraude fiscal