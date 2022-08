Paga menos de $15 por almejas en restaurante y encuentra una perla que puede valer hasta $16,000 dólares

Un hombre tuvo un gran golpe de suerte mientras disfrutaba de su comida en un restaurante de Delaware cuando encontró una valiosa sorpresa en su plato cuando se encontraba con su esposa y sus dos hijos comiendo en Salt Air en Wilmington Avenue el 9 de agosto pasado.

Scott Overland disfrutaba de su aperitivo de almejas cuando mordió algo duro y pensó que había mordido un trozo de caparazón. Al ver la pieza, la esposa de Overland creyó que se trataba de un caramelo.

El afortunado sujeto de 37 años había mordido una perla púrpura. En la concha podía observarse la hendidura donde había crecido la dura pieza.

