Revelan quién será el oficiante de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck celebrarán la boda de sus sueños un mes después de casarse en Las Vegas.

Según trascendió hace unos días, la pareja llevará a cabo sus nupcias este fin de semana para jurarse amor eterno ante sus seres queridos y planea pasar tres días festejando comenzando este viernes, 19 de agosto, y continuando hasta el fin de semana.

Iniciarán con una cena de ensayo, le seguirá una ceremonia el sábado, y Bennifer cerrará sus celebraciones con ‘una parrillada y un picnic’ el domingo.

“Va a ser todo sobre J.Lo. Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día”, declaró una fuente a Page Six, mismo medio que ahora acaba de revelar quién será el oficiante de la boda.

De acuerdo al informe, la diva del Bronx ha elegido a un buen amigo suyo para que oficie la ceremonia y le dé un componente más espiritual, ya que es un antiguo monje hindú que ahora se ha hecho famoso como life coach.

Se trata de Jay Shetty, que dirige el podcast ‘On Purpose’, y que ha entrevistado a una gran cantidad de celebridades, incluidos Kobe Bryant, Will Smith y Gwyneth Paltrow.

Hace poco Jay y Jennifer unieron fuerzas para que él casara a cuatro parejas en el concierto que ella ofreció en Los Ángeles con Maluma como parte de un truco publicitario enmarcado en la promoción de su película ‘Marry Me’.

“Cuando Jennifer Lopez te pide que oficies 4 bodas y hables sobre el poder del amor durante su actuación especial ‘Marry Me’, dices que sí”, escribió Shetty en las redes sociales en ese momento.

Jay también ofició la boda de Lily Collins y el director Charlie McDowell el pasado mes de septiembre en Colorado. View this post on Instagram A post shared by Jay Shetty (@jayshetty)

Por otra parte, se cree que la intérprete de ‘Get Right’ ha contratado a Colin Cowie, un organizador de eventos con el que ha trabajado en el pasado, para que se ocupe de crear una experiencia mágica para sus invitados.

Se espera que Lopez use un vestido personalizado de Ralph Lauren hecho en Italia, mientras que la revista Vogue documentará la ocasión especial.

