Ben Affleck cumple 50 años y Jennifer Lopez le preparó un festejo en Nueva York

Actor, director y uno de los hombres favoritos de la farándula, Benjamin Géza Affleck-Boldt, conocido artísticamente como Ben Affleck, cumplió este 15 de agosto 50 años.

Recién casado con su novia de juventud Jennifer Lopez, preparando su regreso a la piel de Batman y con una popularidad que nada tiene que envidiar a sus inicios en el año 2000, Ben, sin duda, está en uno de sus mejores momentos. Tanto en lo personal como en lo profesional.

Al entrar en su quinta década, el actor tiene varios proyectos en proceso, incluida una película que lo reúne con su viejo amigo y colaborador Matt Damon.

Por si fuera poco, su nombre ha sido uno de los más sonados desde que se reconcilió con Jennifer, quien precisamente le preparó un festejo en Nueva York con una reunión en la que estuvieron en compañía de sus hijos.

JLo y Ben tomaron un vuelo privado de Los Ángeles a la Gran Manzana, donde tuvieron la celebración de la cual hasta ahora no hay detalles, lo único que se ha filtrado a la prensa es que este estuvo lleno de lujos, comenzando desde el menú.

El viaje se produce semanas después de que la pareja de recién casados ​​celebrara el cumpleaños de Lopez con una lujosa estadía en París, que también sirvió como una romántica luna de miel y unas vacaciones familiares.

Bennifer se casó discretamente el mes pasado en Las Vegas tras esperar su turno en una capilla de matrimonios exprés conocida como “A Little White Wedding Chapel”.

Nadie supo del enlace hasta que Jennifer Lopez mandó la información a sus fans a través de su página web con algunos detalles de la ceremonia.

“Leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos dimos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Al final fue la mejor boda posible que pudimos haber imaginado”, fue parte de lo que compartió la Diva del Bronx en su blog. Ben Affleck and Jennifer Lopez say "I do" in Sin City … the couple is married, and tying the knot in the desert of Nevada no less. https://t.co/wXreL80yB3— TMZ (@TMZ) July 17, 2022

