Jennifer López y Ben Affleck se casaron y junto a ellos al altar caminaron sus hijos e hijas: todos iban vestidos de blanco como JLo

Un mes después de casarse en secreto y en una ceremonia íntima en Las Vegas, Jennifer López y Ben Affleck celebraron este fin de semana su boda en una mansión que el actor tiene en el estado de Georgia, un evento en el que reinó el color blanco y al que asistieron familiares y celebridades.

El diario Daily Mail publicó este domingo una completa galería fotográfica de la ceremonia celebrada el sábado, con fotos tomadas desde el aire, en las que se ve a los novios caminando por la alfombra blanca acompañados de sus hijos.

“JLo” eligió un vaporoso vestido blanco de corte sirena con cola, diseñado por Ralph Lauren, y cubrió su cabeza con un larguísimo velo colocado sobre un recogido. Affleck vistió un esmoquin con chaqueta y camisa blanca y pajarita y pantalón negro.

La pareja caminó por una enorme alfombra blanca seguidos por sus respectivos hijos. Los tres que Affleck, de 50 años, tuvo con la actriz Jennifer Garner (Violet, Seraphina y Sam) y los gemelos, Emme y Max, que la cantante, de 53 años, tuvo con Marc Anthony.

Todos ellos vestidos de blanco, igual que los invitados, quienes según Daily Mail recibieron a los novios al grito de “Bennifer”, como se conoce popularmente a la pareja.

La ceremonia se celebró en una plantación propiedad del actor en Georgia, en el sureste de Estados Unidos, en una mansión valorada en $8,9 millones de dólares, aunque la comida que disfrutaron los invitados fue más “informal”, con un menú compuesto por barbacoa y comida tradicional de Puerto Rico -chuletas de cerdo, arroz y verduras- y también comida sureña, macarrones con queso y pollo asado.

Entre los invitados, que fueron trasladados hasta la casa en autobuses blancos, pudo verse al actor Matt Damon junto con su esposa, al director Kevin Smith y al actor Jason Mewes.

A la fiesta también podrían haber asistido, señala el diario, otros actores como George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger y el presentador Jimmy Kimmel. No acudieron, pese a estar invitados, ni Jennifer Garner ni el hermano de Ben, Casey Affleck.

Aunque la ceremonia tuvo lugar el sábado, la celebración comenzó el viernes y se prolongará durante todo el fin de semana. Affleck y López se casaron en julio en una pequeña ceremonia familiar celebrada en Las Vegas, unos meses después de anunciar su compromiso.

La pareja volvió a encontrarse a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus planes de boda y tomar caminos personales distintos.

Ambos comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

