“A ella la mataron”, dice padre de joven detenida en Oaxaca y hallada muerta en su celda, policía dice que se suicidó con su ropa interior

José Luis Hay, asegura que a su hija Abigail Hay Urrutia, la mataron después de ser detenida en Salinas Cruz, Oaxaca, contraponiendo la versión de la policía, de que la joven de 30 años se suicidó con su ropa interior. Las autoridades estatales informaron que hay tres policías detenidos.

Abigail Hay Urrutia fue detenida el pasado viernes 19 de agosto durante una discusión con su pareja, de la cual no se ha revelado el nombre, ni el motivo del pleito.

La detención se realizó presuntamente por una falta administrativa, aunque la policía no ha dado detalles. Posteriormente la joven fue trasladada a la comandancia de la policía municipal.

Este medio día la detención de 3 elementos de la policía municipal de Salina Cruz, por el caso Abigail Hay Urrutia y entre cercanos a la familia de la víctima se filtró que acaba de ser detenido el juez cívico calificador. pic.twitter.com/m8YOsBBl1e — Rigoberto López Alca (@rigobertoloar) August 24, 2022

Tras detención la joven apareció muerta en su celda

Pero tiempo después, la policía le informó a José Luis Hay, que su hija se había suicidado con su ropa interior.



Sin embargo, el padre de Abigail asegura que a su hija la mataron los policías, ya que ella no tenía motivo para quitarse la vida, ya que estaba bien y era feliz con sus dos hijos, de 10 y 6 años de edad. Aunque reconoció que tenía problemas con su pareja, pero eso no era motivo para pensar en el suicidio.

“A ella la mataron”, dice su papá

“No (es un suicidio) a ella la mataron, ella no tenía ningún motivo para suicidarse. No estaba decepcionada, ella estaba bien, estaba sana, estaba contenta con sus dos niños, más que son chiquitos, los quería y los atendía, no hay nada”, declaró con la periodista Azucena Uresti, el padre de Abigail.

La detención y posterior muerte de Abigail Hay ha indignado a la sociedad y a sus familiares, quienes exigen justicia y dar con los responsables.

En las redes sociales circula el video del momento de la detención de Abigail, donde se ve que los policías forcejean con la joven.

¡Indignante! Así fue la detención de Abigail Hay Urrutia



Abigail fue detenida y horas después la encontraron muerta en separos de la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca.



Las autoridades aseguran que se “suicidó”, pero sus familiares acusan que se trata de un feminicidio. pic.twitter.com/BFb0ky9ODH — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 22, 2022

Padre de joven culpa a policías

El padre de Abigail responsabiliza directamente a los policías que la detuvieron.

De acuerdo a la necropsia que le practicaron al cuerpo de la joven, murió de asfixia por ahorcamiento.

Sin embargo, el padre de Abigail pidió una segunda necropsia, ya que él detectó una herida profunda en el cuello de su hija, por lo que insiste que ella no se quitó la vida.

Un juez y tres policías de #Oaxaca son acusados por la muerte de Abigail Hay Urrutia en Salina Cruz.https://t.co/EoYTyh3eDu— El Financiero Nacional (@EF_Nacional) August 24, 2022

Ante el caso de Abigail, la Fiscalía General del estado de Oaxaca abrió una indagatoria como presunto feminicidio.

La tarde de este miércoles la fiscalía estatal informó de la aprehensión de tres policías que participaron en la detención de Abigail Hay. Abigail Hay Urrutia falleció por asfixia, confirma la Fiscalía de Oaxaca; familiares insisten que es feminicidio. #enPunto pic.twitter.com/lkpOJbmYL0— Denise Maerker (@DeniseMaerker) August 24, 2022

