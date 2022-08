Aoife, la gatita paralítica que usa pañal, es una sensación en Instagram

Aoife, es una gatita paralítica de 2 años, que ante su discapacidad usa pañal, que se ha convertido en toda una sensación en Instagram, donde sus dueños comparten fotos y videos de su mascota.



La gatita paralítica fue adoptada durante la pandemia por Sabrina de Matteo, una instructora de acondicionamiento físico, de 45 años y su pareja James, de 40 años.



Al principio tenían miedo de cómo criar a Aoife, pero al mismo tiempo sintieron que era todo un reto y decidieron luchar por ella y darle una buena calidad de vida, a pesar de la incapacidad de la gatita.

La gatita paralítica fue adoptada en 2020

Aunque la pareja, residente en Los Ángeles, California, tiene otros mininos, aseguran que Aoife es única y que de hecho “es la jefa de la casa”.

La pareja adoptó a Aoife en noviembre de 2020, cuando la gatita apenas tenía dos semanas de nacida. Sus dueños desconocen el motivo de su parálisis, pero eso es lo que menos les importa, porque la gatita está de lo más consentida y amada por la pareja.

Aoife tiene cuenta en Instagram

Es así, que James decidió crearle a Aoife una cuenta en Instagram, donde comparte videos y fotos de las travesuras que hace la gatita, que se ha vuelto una sensación por usar pañal.



Aoife, tiene más de 59,000 seguidores en Instagram y su video más visto ha logrado más 73.3 millones de reproducciones.

“A través de los videos, la gente ha podido ver cuán amada y bien cuidada está Aoife”, declaró la mujer a New York Post.

Sabrina de Matteo dice que Aoife “ha robado el corazón de millones de personas”.

La gatita tiene que arrastrar sus patas traseras

La gatita paralítica no puede mover sus patas traseras, por lo que debe arrastrarse, lo cual no ha sido un impedimento para hacer travesuras y jugar con las otras mascotas de la casa. View this post on Instagram A post shared by Aoife- Disabled Animal Account 💕 (@purrfectlyaoife)

“No sabemos cómo quedó paralizada, pero esperamos que haya nacido así”, comentó Sabrina de Matteo, de acuerdo a un entrevista publicada por el diario estadounidense New York Post.

“Debido a su parálisis, no puede usar la caja de arena, por lo que usa un pañal y tenemos que extraer manualmente sus intestinos y vejiga dos veces al día. Al principio, no pensé que sería capaz de hacerlo pero, con la práctica, es una segunda naturaleza y solo toma unos segundos a la vez”, indicó de Matteo.

La pareja expresó que su gatita a pesar de esta paralítica puede tener una vida feliz.

“Aoife no tiene dolor, está muy feliz. Solo tienes que mirar los videos para ver eso. Sus necesidades pueden ser diferentes a las de otros gatos, pero su vida vale la pena”, precisó de Matteo.

