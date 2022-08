Jennifer López presume en Instagram primeras fotos vestida de novia en su boda con Ben Affleck

Jennifer López ha compartido un primer vistazo del impresionante ajuar que lució el día de su boda con Ben Affleck en Georgia.

La cantante y actriz de 53 años de edad publicó en su blog OnTheJLo.com una nueva imagen en la que aparece vestida de novia, con un velo blanco sobre su rostro, mientras estaba cuidadosamente maquillada con un color rosa escarchado. Llevaba el pelo recogido mostrando unos pendientes de diamantes y perlas.

La revista Vogue, que al parecer obtuvo la exclusiva de la celebración, compartió otras fotografías de la estrella con su vestido Ralph Lauren Couture, una firma de referencia para la estrella de la cinta ‘Marry Me’, y añadió que llevó un total de tres atuendos del diseñador estadounidense durante el gran día.

“¡Felicidades, @jlo y Ben Affleck! La pareja celebró su matrimonio el pasado sábado 20 de agosto ante su familia y amigos en su casa de Riceboro, Georgia, en Hampton Island, a las afueras de Savannah”, decía la revista en el pie de foto.

El novio complementó el look de la novia con un esmoquin blanco clásico del mismo diseñador, pantalones negros y corbata negra, mientras que sus cinco hijos también vistieron de blanco. View this post on Instagram A post shared by c a m i l a (@jlossnake)

De acuerdo con información de DailyMail, a la ceremonia de celebración con temática del “viejo Hollywood” acudieron 135 invitados, entre familiares, amigos y personalidades de la industria del entretenimiento.

Las madres de ambos, Guadalupe y Chris, la hermana de ella, Lynda, y los mejores amigos de él, Matt Damon y Kevin Smith, estuvieron presentes.

La pareja se casó en una boda sorpresa en Las Vegas a mediados del pasado mes de julio, sólo 20 años después de que mantuviera su primera relación, se comprometiera, para luego suspender sus nupcias en 2003. Pasaron su luna de miel en París y el pasado sábado celebraron la unión con todos sus cercanos.

También te puede interesar: