Ozuna le regaló a su abuela una casa en Puerto Rico

Ozuna ha compartido en sus redes sociales detalles de la casa que le compró a su abuela, Eneida Céspedes, en Río Piedra, Puerto Rico.

La propiedad es de dos plantas y tiene espacio suficiente al aire libre con áreas verdes y zona de barbacoa. Por los momentos la propiedad se encuentra en construcción. Según Ozuna todo en la casa, puertas y pisos, son nuevos.

Al iniciar el video Ozuna dice: “Mami, dime cómo te sientes con el regalo. El regalo de cumpleaños, la bestia. Desde Río Piedra, Puerto Rico. Se mudó la doña. Tiene su huerta”.

Luego la invita a entrar a la casa para mostrar el área de la sala de estar y comedor. Cuando hace esta invitación compara su video con los famosos ‘MTV Cribs’.

La abuela de Ozuna, quien nació en República Dominicana, no entendía a quién iba dirigido ese video, pero su nieto le aclaró que era para sus fans en todo el mundo.

Al parecer este video lo hace en respuesta a ciertos comentarios que se hicieron sobre él y su abuela en el programa de televisión ‘Q’Lo que hay’.

En este programa se acusó al cantante de tener trabajando a su abuela a pesar de que él tiene una exitosa carrera profesional. Se debe aclarar además que la señora Eneida se encargó de criar al cantante, por lo que es una persona muy especial para él.

Luego de que saliera este trabajo en ‘Q’Lo que hay’, Ozuna aclaró que su abuela no trabaja por necesidad sino porque quiere. Incluso durante el video donde muestran la casa la señora dice: “Para que después no digan que yo estoy en Río Prieto y que tú no has hecho nada por mí, para que coman boca”.

Queda esperar que la propiedad finalice su proceso de construcción y la señora Eneida pueda decorar el lugar a su gusto.

