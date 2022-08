Se rumora que Danna Paola se hizo la manga gástrica y en ‘La Mesa Caliente’ reaccionan

En ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo hablaron acerca de la apariencia de Danna Paola. En el programa conducido por Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Alix Aspe y Verónica Bastos conversaron sobre el peso de la actriz y cantante mexicana, lo cual ha sido muy comentado en las últimas semanas.

En las redes sociales se rumoró, como lo contó Aspe, que la mexicana se había hecho una cirugía gástrica y que ese es el motivo por el cual está mucho más delgada. “Obviamente la hemos visto super super flaquita, en esos premios la verdad que se veía super diferente, para mi se ve igual de divina. Yo leía que aseguraban que hace 7 meses se hizo la manga gástrica pero ella no ha dicho absolutamente nada”, dijo Alix Aspe.

Verónica Bastos también defendió a la cantante y actriz mexicana: “Ella está en el mejor momento de su carrera, le va super bien y si se lo hizo pues que se cuide mucho porque la verdad estas cosas no son necesariamente para verse flacas”, señaló.

Por su parte, Myrka Dellanos habló sobre lo que dice la gente de las personas y su peso: “Sé qué muchas veces cuando estás flaca te dicen que estás desmejorada y luego cuando te pasas un poquito más y estás saludable te dicen ‘pero que gorda no deberías estar en la televisión’”.

La delgadez de Danna Paola causó sensación hace algunas semanas cuando asistió a los Premios Juventud 2022 luciendo un vestido verde de transparencias, en el que se podía ver su tanguita negra. Muchos de sus seguidores reaccionaron con preocupación debido a la manera en la que lució la cantante y actriz mexicana.

Días después en TVNotas una fuente que sería cercana a la actriz detalló: “Danna está enferma; nosotros que estamos cerca de ella, hemos escuchado cómo vomita después comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones; a veces come solo una manzana y lechuga. Su pérdida de peso no se debe a ejercicio ni a una dieta sana, por eso se ve flaca, pero no saludable”.

