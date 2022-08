Granjera jubilada fue a la tienda por helado, decidió comprar un boleto de lotería y ganó $44 mil dólares

Debara Bullock, a quien también conocen como Debbie, y que es de la ciudad de Lakefield, en Canadá, ganó un premio del juego LOTTO 6/49 valorado en $58,069.60 dólares canadienses (unos $44,847.73 dólares americanos). El sorteo se realizó el 23 de julio de 2022.

Bullock, una granjera ya jubilada, es una jugadora de lotería ocasional que acostumbra a comprar boletos de vez en cuando.

“Fui a la tienda a comprar un helado y decidí comprar un boleto de Quick Pick (selección rápida). Pasé por la misma tienda una semana después y descubrí mi premio“, dijo la mujer al momento de ir a recoger su premio, de acuerdo con el portal The Peterborough Examiner.

“¡Tenía a mi nieta conmigo y los demás clientes de la tienda me felicitaban!”, añadió la feliz ganadora.

Bullock llamó a su esposo para compartir las buenas noticias de inmediato. “Él no me creyó al principio, sabe que me gusta bromear. Cuando se dio cuenta de que era cierto, estaba muy emocionado”, dijo la mujer.

Dijo que su corazón latía con fuerza mientras intentaba actuar con calma y serenidad. “Cuando recibí mi cheque, me hormigueaban los dedos. Nunca antes había ganado tanto dinero como este”.

Debbie planea pagar algunas cuentas y comprar una nueva lavadora y secadora con el dinero del premio. “Consideraré un nuevo tráiler para nuestro campamento. Planeo aprovechar al máximo cada centavo de esta victoria”, dijo.

También te puede interesar:

– Una mujer compró un boleto de lotería mientras esperaba que el veterinario atendiera a su perro y ganó $100 mil

– Un hombre de Kentucky ganó $800 en un raspadito y más de $280 mil la siguiente semana con el mismo juego

– Jugador de lotería gana $100 mil dólares usando el mismo boleto con el que ya había perdido

– Padre de familia necesitaba monedas para lavar ropa, compró un raspadito para obtener cambio y ganó $250 mil dólares

– Jugador de lotería de California gana $20 millones con un raspadito, el premio más grande que se ha dado en ese juego en la historia del estado

– Mujer que ganó $1.1 millones en la lotería quiere demandar a la compañía que le vendió el boleto por no advertir de los problemas de ganar tanto dinero

– Por qué hay ganadores de lotería que les pagan a otros para que cobren los premios en su lugar