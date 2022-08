Así es la histórica mansión donde vivió Dr. Seuss y que ahora está en venta

La mansión en La Jolla, San Diego, California, que perteneció al famoso escritor y caricaturista Theodor Seuss Geisel, conocido como Dr. Seuss, ha entrado finalmente al mercado de bienes raíces por $18.9 millones de dólares.

Esta propiedad se pone en venta tras 30 años de la muerte del escritor, se debe apuntar que actualmente su dueño es la Universidad de California en San Diego y que en los últimos 70 años esta propiedad no se había puesto en venta.

Esta mansión fue construida en 1948 por orden del caricaturista, quien contrató al arquitecto Thomas Shepard para que se encargara. Desde su construcción en el 48, Dr. Seuss vivió allí hasta su muerte en 1991.

Primero el autor compartió el lugar con su primera esposa Helen, quien murió en 1967. Luego se casó Audrey, quien lo acompañó hasta el día de su muerte y que vivió en la propiedad hasta morir en 2018.

Luego de la muerte de Audrey la propiedad fue regalada a la Universidad de California y se asegura que lo que se reciba con la venta de esta propiedad será destinado al Fondo Geisel, el cual se encargará de apoyar a futuros proyectos universitarios en esta institución.

Esta casa de estilo mediterráneo ha sido remodelada en los últimos años y por esto se mantiene en perfecto estado a pesar de haber sido construida hace 70 años. Dicha casa está construida en un lote de cuatro acres.

La casa principal tiene una extensión de 5,004 pies cuadrados distribuidos en cuatro habitaciones, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

De la casa es bastante atractiva la oficina y no por su decoración o lujos, sino porque allí Dr. Seuss imaginó, escribió e ilustró numerosos libros con personajes inolvidables como el Cat in the Hat y el Grinch.

Adicionalmente a la casa principal hay una casa de piscina y otras estructuras independientes que aparentemente podrían ser vendidas por separado.

Al exterior hay extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

