Francisca sorprende con su cambio de look en Despierta América y ahora la comparan con Maribel Guardia

Francisca llegó a Despierta América estrenando flequillo o copete, como también se le dice en varios países de Latinoamérica. El cambio de look le ha gustado a muchos, mientras que otros en el mismo programa de Univision creen que ahora la dominicana tiene un gran parecido con Maribel Guardia.

El equipo que maneja las redes sociales del show matutino de Univision incluso encontró una imagen en la que Maribel aparece llevando un conjunto en rosado fucsia como Francisca para demostrar cómo ahora ambas celebridades se parecen.

Francisca no tardó en reaccionar a estas comparaciones diciendo: “¡Qué honor! Maribel Guardia, présteme el cuerpazo por favor 🤣❤️❤️🙏🏽🙏🏽🙏🏽”.

Los fans de ambas famosas han comentado que esta comparación le va a encantar a Maribel Guardia, porque ella admira mucho a Francisca, quien es reconocida en América Latina por ser conductora de Despierta América. “Deja que -Maribel- lo vea, le va a encantar ella te quiere mucho. Una versión caribeña”, le dicen los fans en Instagram.

Lamentablemente algunos no estuvieron de acuerdo con esta comparación y decidieron tomar el mensaje como algo negativo, cuando surgió desde un pensamiento completamente opuesto a lo que pretenden implicar: “Francisca no es ni la zuela de los zapatos de Maribel, ¡por dios no hay -que- exagerar!”, exclamó alguien en las redes sociales del show, sin embargo, también es importante decir que no muchos siguieron este camino de crítica y prefirieron ignorar a los disidentes.

Lee más de Francisca aquí:

Francisca entrena fuertemente y gana una competencia en el gimnasio

Francisca Lachapel causa gran impresión al presentar a su peluca “Roberta” tras cambio de look

Francisca le hace una consulta a sus seguidores sobre algo que piensa sería pecado