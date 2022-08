Político ucraniano es asesinado en su propia casa; es sospechoso de colaborar con Rusia

Un político ucraniano que trabajaba con el gobierno de ocupación ruso fue encontrado asesinado en su casa durante el fin de semana.

Oleksiy Kovalev, ex miembro del partido político del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, fue encontrado muerto en su casa cerca de Kherson el domingo con una herida de bala en la cabeza, informó el Kyiv Post este lunes.

Según los informes, su esposa también fue apuñalada en el cuello y los informes iniciales indicaron que sucumbió a sus heridas. Kovalev fue encontrado junto a una escopeta registrada a su nombre.

Kovalev había servido en el gobierno de ocupación ruso en Kherson como jefe adjunto del gobierno de ocupación desde julio.

Otro colaborador fue dado de baja, esta vez es un ex diputado llamado Oleksiy Kovalev.

"Roma no paga traidores". pic.twitter.com/AEQaFLUpR7 — Andriy SoulOfLion 🇪🇸🇺🇦🇪🇺 (@andriy_ht) August 28, 2022

Ukrainska Pravda informó en junio que Kovalev había asistido a una reunión entre agricultores de la zona y funcionarios rusos.

El periódico informó que Kovalev apoyaba los esfuerzos rusos para anexar la provincia de Kherson. “La gente se fue con la comprensión de que Rusia nos escucha y nos comprende”, dijo sobre la reunión de junio, según Ukrainska Pravda.

“Además de las cuestiones agrarias, también se discutió el estado de la región de Kherson; repito, Rusia es para siempre y ya está en marcha la integración más cercana posible con Rusia”, dijo.

In the temporarily-occupied city of Kherson a collaborator with the rashists, local traitor Oleksiy Kovalev, was shot to death by Ukrainian partisans of the National Resistance. pic.twitter.com/V3zcPe7t89 — Michael MacKay (@mhmck) August 28, 2022

La reunión dio lugar a informes de que Kovalev, que ya había sido expulsado del partido Siervo del Pueblo de Zelensky en mayo, estaba siendo investigado por cargos de traición.

Kovalev escapó por poco de un atentado contra su vida más tarde ese mes, cuando la inteligencia militar ucraniana dijo que hizo estallar el automóvil del ex funcionario.

“Puedo confirmar que se tomó cierta medida”, dijo Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, en una entrevista televisada en ese momento. “El auto definitivamente explotó”. Oleksiy Kovalev, a former MP in Zelensky's party who collaborated with Russia's occupation of Kherson, was shot dead at home in Khereson alongside his girlfriend last night, Russian investigators say.



Kovalev was in charge of grain, which Ukraine accuses Russia of looting. pic.twitter.com/1fZAp6qYbK— max seddon (@maxseddon) August 29, 2022

Después de que se descubriera el cuerpo de Kovalev el domingo, un periodista ucraniano que trabajaba en la región dijo que el gobierno de ocupación estaba tomando medidas enérgicas contra los ucranianos en Kherson.

“Después de la liquidación del colaborador de Kherson Oleksiy Kovalev en la ciudad de Gola Prystan, donde el traidor fue baleado ayer, los ocupantes comenzaron búsquedas intensivas y controles de documentos”, dijo Andrei Tsaplienko en Telegram. “Tengan cuidado, ucranianos”.

También lee:

· Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear la planta nuclear de Zaporizhzhia

· Putin ha despedido a seis generales por avanzar “demasiado lento” en la guerra en Ucrania

· Ucrania registró 379 muertos y 733 heridos en seis meses de guerra