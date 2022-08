Carmen Villalobos posa vestida de rojo pasión y enciende Instagram a suspiros

Carmen Villalobos es una de las actrices y presentadoras que se ha ganado el amor de sus seguidores a través de las redes sociales y constantemente está compartiendo contenido para que sus más fieles fanáticos se mantengan informados de qué está haciendo con su trabajo o qué disfruta en su vida personal.

Es habitual en las últimas semanas ver a Carmen Villalobos posando desde el set de ‘Top Chef VIP’, el reality show de cocina de Telemundo en el que participan diversas celebridades del mundo del entretenimiento, en el que ella es la presentadora.

En esta oportunidad la actriz y conductora posó usando un atuendo rojo, de top y short corto, look que complemntó con unos tacones de color crema. Su cabello lacio y con destellos dorados adornaron el look de este día para la colombiana. Con esta publicación ella consiguió más de 195,000 me gustas en tan solo 22 horas.

En el texto que acompañó la fotografía Villaobos invitó a los televidentes a no perderse el nuevo episodio de ‘Top Chef VIP’, pues se trataba de uno en el que habría eliminación. El concursante eliminado en esta oportunidad fue Héctor Suarez Gomís.

Hace algunas semanas Carmen Villalobos revolucionó las redes sociales al posar desde el mismo set de ‘Top Chef VIP’, montada sobre una mesa. En esa ocasión la colombiana lució un traje de falda larga con una abertura lateral que permite presumir sus piernas, acompañado de un pequeño top del mismo color. Con estas fotografías ella consiguió más de 84,960 me gustas en Instagram.

“Cocinar es hacer trozos de amor comestibles”, es el mensaje que aparece en una de las paredes frente a las que posó la colombiana.

