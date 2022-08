Chris Rock es criticado por bromear con el brutal asesinato de la exesposa de un jugador de la NFL

El comediante Chris Rock vuelve a estar en el ojo del huracán, y es que esta vez se negó a volver a ser uno de los presentadores de la gala de los Premios Oscar, decisión que seguramente se debe a la bofetada que le ofreció el actor Will Smith el pasado mes de marzo.

Sin embargo, esto no sería lo peor porque para responder que no querría estar nuevamente en esa posición, pues mencionó un desenlace trágico que generó indignación entre los internautas, debido a que no les pareció para nada gracioso la semejanza.

“Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que volviera al restaurante“, dijo el también actor de ‘Son como niños’.

No se quien es esa pobre chica pero basicamente Chris Rock se ha cagado en su tumba es que no se puede ser mas tonto eh de verdad. Poco te pego Will Smith https://t.co/FkUsPEAHz0 — Dani-Waves (@WavesDani) August 30, 2022

Rock aparentemente estaría acostumbrado a realizar este tipo de bromas pesadas sin importa si al resto les pudiese incomodar, pues fue en la pasada edición de la Academia cuando el ganador del Oscar por su interpretación en ‘King Richard’ se levantó de su asiento y le dio una cachetada que le dio la vuelta al mundo.

Smith lo hizo tras sentirse indignado por un comentario que el presentador en ese entonces realizó, debido a que se burló públicamente de la calvicie de Jada Pinkett, quien desde hace algún tiempo atraviesa problemas de alopecia.

Chris Rock reveló que rechazó la oferta de presentar los #Oscars del próximo año.



Él dice que volver a los Oscar sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que "regresara al restaurante" donde dejó sus anteojos antes de ser asesinada. pic.twitter.com/mCqtlRfV0v — Por Amor Al Cine (@poramoralcinemx) August 30, 2022

Los comentarios negativos en su contra se hicieron virales, pues algunos lo vieron como una falta de respeto hacia una persona que no se puede defender por no estar con vida.

¿Qué pasó con Nicole Brown Simpson?

El 13 de junio de 1994 el cuerpo de Nicole y el de Ronald Goldman fueron hallados muertos en el exterior de una residencia que se encontraba ubicada en la calle Bundy, Los Ángeles. Además, la exesposa de O. J. Simpson fue apuñalada numerosas veces en el cuello, cabeza y en sus manos, como acto de defensa por la persona que acabó con su vida hace 28 años.

El asesinato de Nicole Brown sin duda fue un terrible suceso que conmocionó al mundo entero, y es que también se le podía ver la laringe a través de una gran abertura que tenía en la garganta.

Cuando la policía llegó al lugar del suceso ambos tenían aproximadamente dos horas de haberlos matado, y como parte de la escena del crimen encontraron un guante lleno de sangre y un gorro de lana que pudo haber utilizado el presunto culpable.

Te puede interesar:

· Habla a cuentagotas: Chris Rock se refiere a Will Smith por su breve carrera como rapero

· Chris Rock exige que le paguen para poder hablar de la bofetada que le dio Will Smith en los Oscar

· Hijo de Will Smith respaldó la agresión que recibió Chris Rock en los Premios Oscar