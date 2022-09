Despierta América presenta a su nueva conductora, esta venezolana se suma a la familia de Univision, ella es Mónica Pasqualotto

El espacio de “Gangas and Deals” de Despierta América era un espacio conducido y presentado por Lourdes Stephen junto a Francisca Lachapel, sin embargo su salida de Univision, para conducir Al Rojo Vivo en Telemundo, dejó al programa con este espacio sin conductora estelar, razón por la cual ahora se une a la familia de Despierta América, Mónica Pasqualotto.

Mónica es una belleza originaria de Venezuela, tiene 47 años de edad y es también una reconocida periodista y locutora de radio.

La redes sociales de Gangas en Deals también la ha recibido por todo lo alto con este mensaje: “¡Bienvenida Mónica Pasqualotto, nueva colaboradora de estilo y vida! Mónica, una mujer venezolana muy talentosa con más de 20 años de experiencia. Es periodista, locutora de TV y radio y madre de 2 hijos preciosos”. “Esta ocasión tiene para ti tendencias en belleza que te encantarán, encontrarás maquillaje para labios, perfumería de lujo, secador para cabello, ¡y más!”. View this post on Instagram A post shared by Shop Univision con Monica Pasqualotto (@gangasanddeals)

Mónica por su parte, conmovida por llegar a formar parte de este espacio, dijo estas palabras que en si encierran un gran mensaje: “Si tú no te rindes, las cosas las logras… y hoy estoy aquí. ¡Pellízcame!”. La conversación la sostuvo con Raúl González, quien asegura estar muy feliz por tener a Mónica en el programa.

Los fans de Despierta América también se muestran contentos y complacidos de tener a la venezolana entre las filas del matutino de Univision, junto a Raúl, otro de los grandes consentidos de la televisión hispana.

Lee más de Despierta América aquí:

¿Carlos Calderón no sale más en “Sin Rollo”?, fans de Despierta América, molestos con el cambio, reaccionan

Chef Yisus de ‘Despierta América’: “Las circunstancias de un comienzo no dicta el resultado de nuestro futuro”

Rashel Díaz anuncia su llegada a ‘Despierta América’ y tendrá una participación especial