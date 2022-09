Fiestas, mujeres y alcohol: Andy Ruiz confiesa cuáles son sus mayores excesos luego de derrotar a Anthony Joshua

Ganarle a Anthony Joshua fue un tanto contraproducente para el boxeador mexicano Andy Ruiz, porque aunque se convirtió en campeón mundial de los pesos pesados, sus excesos empañaron ese triunfo.

En una entrevista con Marco Barrera para el podcast Un Round Más, el pugilista reveló cuáles fueron esos motivos que hicieron perderle el rumbo ganador que había conseguido.

Aseguró que el alcohol, las fiestas y las mujeres lo sacaron de foco y por eso no pudo tener una buena preparación para enfrentarse al británico en la revancha, donde finalmente Ruiz terminó perdiendo.

“Todo pasó de volada. Estaba emocionado. Estuve esperando 29 años para que pasara y disfruté de más. El tiempo se fue de volada, no estaba pensando que tenía que entrenar, que habría revancha. Estaba con los amigos, estaba haciendo un chingón de pendejadas”, reveló Ruiz.

“Estaba duro decir no, porque yo quería disfrutar y conocer cosas que nunca pensé, pero cada uno tiene su momento. Mi mamá me decía que me cuidara, que iba a haber revancha, pero a uno le valía verga. Cuando estaba entrenando en el departamento decía: qué estoy haciendo, e tengo que enfocar, ya hice todo el desmadre que había que hacer”, agregó.

También detalló que cuando se dio cuenta de eso ya no quedaba mucho tiempo. Le faltaba mucho por entrenar, y no estaba muy enfocado.

Además, detalló que al salir campeón las mujeres empezaron a acercarse y en ese momento no puso mucha resistencia para seguirles el juego.

“Si quiero decir que salía con mujeres. Había morras que yo pensaba que no podía tener, chichonas, y si no era ese día, era para el otro día también. Luego en el instagram tenía un millón de nuevos seguidores. Miraba a una mujer, y le contestaba, así fue todo”, contó Andy Ruiz.

Todos esos factores hicieron que el mexicano no se presentara en buena forma para su revancha con Anthony Joshua, que a diferencia si llegó mucho más fuerte que en la primera pelea.

“No sabía que iba a venir con todo, iba a querer su cinturón de regreso. Cuando alguien te da todo, se te hace fácil, dice no voy a entrenar y me voy a ir con los amigos, con los artistas que me querían conocer, creía que era la mera verga“, sentenció.

Este domingo Andy Ruiz se subirá nuevamente al cuadrilátero para enfrentar al cubano Luis Ortiz. Se he ha visto con una conducta bastante comprometida y enfocado en ganar.

