Erling Haaland está maravillado con el argentino Julián Álvarez: “Se parece al Kun Agüero. Me encanta jugar con él”

En el Manchester City se frotan las manos, y más su entrenador Pep Guardiola, con el inicio explosivo y goleador de Erling Haaland. Sumado a la versatilidad del argentino Julián Álvarez que ya se ganó elogios de los protagonistas del club y se empezó a meter la afición en el bolsillo.

Los Citizens vienen de golear 6-0 al recién ascendido Nottingham Forest con triplete de Haaland, en 38 minutos. Sin embargo, el delantero argentino marcó doblete y fue fundamental en la gestación de los otros tantos. Tanto es así que el noruego se siente complacido de tenerlo como compañero.

En una entrevista que le realizó la periodista Verónica Brunati a Haaland, el ‘Androide’ adelantó el parecido entre Julian y el Kun: “Julián se parece al Kun Agüero. Bua, me encanta jugar con él”.

Yo tardé una tarde en planificar las preguntas de la entrevista y él hizo un hat trick 🔝 Un placer hablar con @ErlingHaaland . Gran charla futbolera. “Julian se parece al @aguerosergiokun . Bua, me encanta jugar con él”. Sí, es muy alto. Y yo muy bajita. pic.twitter.com/k5mbbnGUa5 — Veronica Brunati (@verobrunati) September 1, 2022

Dichas palabras compaginan con los elogios que les dio antes y después del juego Guardiola al ex River Plate: “Tengo la sensación de que no hay nadie en el vestuario que no esté contento por sus dos goles. Se destaca Erling, pero desde el primer día hemos visto a Julián en el vestuario y entrenando y tenemos una opinión increíble”.

Y es que ya esta dupla Haaland-Álvarez suma 12 goles (9 de Haaland) y el argentino apenas fue titular por primera vez en la temporada precisamente contra el Nottingham Forest. Lo hizo como puntero por derecha en un 4-3-3 al lado de Erling, una noticia que agrada a los argentinos que pensaban que solo jugaría como suplente del goleador noruego. La Araña 🕷🤟@julianalvarezzz | #ManCity pic.twitter.com/GzexpdHpTw— Manchester City (@ManCity) September 2, 2022

Los tres goles de la ‘Araña’ Álvarez fueron contra Liverpool en la Community Shield y los dos ante el Nottingham. Ahora se alistan para volver a ser titulares este sábado contra Aston Villa por la sexta jornada de la Premier League.

