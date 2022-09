Maripily Rivera deja poco a la imaginación usando un microbikini mientras moja su cuerpo en el mar

Maripily Rivera hizo alarde de su sensualidad y recientemente publicó en su cuenta de Instagram unos videos que alborotaron el corazón de sus seguidores al ver a la puertorriqueña luciendo un bañador bastante llamativo que deja poco a la imaginación.

En uno de los clips, la presentadora aparece refrescando su voluptuoso cuerpo con las olas del mar, usando un microbikini color rojo que apenas cubre lo más indispensable de su anatomía.

En otro de los videos, Maripily Rivera no se tentó el corazón para presumir su diminuto traje de baño y mostrar cómo se ejercita corriendo por la orilla de la hermosa playa.

“Así disfruto mi domingo relax en playita 🏝y mi cardio corriendo 🏃‍♀️ por las hermosas playas ☀️de mi hermosa isla 🏝 del encanto! 🇵🇷”, escribió en la publicación que ha sido muy comentada con una avalancha de buenos comentarios.

Apenas unos días atrás, Maripily Rivera dejó con el ojo cuadrado a los usuarios de la famosa red social, a través de un TBT en el que modela recostada boca abajo sobre un piano blanco, jalando su tanguita con uno de los tacones que complementa su atrevido look.

“TBT de hoy jueves y tremendo taco 🌮 de ojo o para mis seguidores de Instagram 🥰

Así con mi derroche de sensualidad siempre a la hora de posar en el lente fotográfico 📸no puede faltar lo sexy de esta Boricua Caliente 🔥 🇵🇷”, fue su mensaje en aquella oportunidad. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

