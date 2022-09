Christian Nodal se rompe al reconocer que sus padres nunca le han dado un regalo: el ex de Belinda ahora sólo quiere un “mijo te quiero”

Aunque hoy en día es uno de los cantantes más importantes de música regional mexicana, Christian Nodal confiesa que le ha costado muchísimo trabajo llegar hasta donde está, pues todos sus logros y posesiones los ha conseguido solo.

Durante una transmisión en vivo que hizo desde su cuenta de Twitch, el intérprete de “De Los Besos Que Te Di” se tomó un pequeño momento para conversar con uno de sus mejores amigos, a quien le aseguró que le enoja el hecho de que sus padres no tengan detalles con él prácticamente desde que es niño.

“Mi carro de los sueños era un Jeep y, ¿a quién crees que se lo regalaron? ¡A mi hermana por sus 15 años! A mí nunca me regalaron ni un celular, nada, siempre me las tuve que ingeniar yo solo para tener lo que quería y eso todavía me pasa ahorita. Obviamente ya no quiero un coche ni nada de eso, pero sí un “mijo te quiero”, algo así simbólico. Yo siempre les regalo cosas súper caras y ellos nada, eso me entristece“, dijo Christian.

Ante esta confesión, muchos de sus fans le hicieron comentarios aconsejándole que no se deje llevar por sentimientos negativos y que él siga siendo tan sencillo como hasta ahora, asegurándole que esa situación es mucho más común de lo que él cree.

