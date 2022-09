Fresca lanzará cocteles enlatados con tequila y vodka listos para beber

Fresca se ha posicionado durante años como un popular mezclador de cocteles. Con esa reputación, se lanzará en Estados Unidos una nueva línea de cocteles enlatados premezclados que combinan la soda con bebidas espirituosas, se llama Fresca Mixed.

Las nuevas bebidas enlatadas Fresca Mixed ofrecen “Tequila Paloma” y “Vodka Spritz”. Cada lata de 12 onzas contiene un 5% de ABV, tiene100 calorías, sin azúcar agregada y sin gluten.

El nuevo coctel enlatado es producto de un acuerdo entre Coca-Cola Company y Constellation Brands, cuyas marcas incluyen Corona, Modelo, Svedka Vodka y Casa Noble Tequila. Constellation Brands producirá, comercializará y distribuirá Fresca Mixed.

Our consumer obsessed mindset fuels our search for what’s next in building some of the world’s most loved brands and expanding our portfolio through distinctive flavors and new and exciting segments like ready-to-drink cocktails. pic.twitter.com/ejyX6tN6nU

— Constellation Brands (@cbrands) September 8, 2022