Devin Booker, Manu Ginóbili, Kylie Jenner y más fueron testigos de la impresionante hazaña de Carlos Alcaraz en el US Open [Videos]

La victoria de Carlos Alcaraz este domingo en el US Open emocionó a todos los presentes en el USTA Billie Jean King de Flushing Meadows y aunque muchos asistieron por ser amantes del tenis y estar relacionados otros relacionados con el espectáculo u otros deportes también celebraron lo hecho por el español.

Devin Booker, Kylie Jenner, Manu Ginóbili, entre otros fueron algunos de los famosos que estuvieron en las tribunas y apreciaron la victoria de Alcaraz sobre Casper Ruud.

En el caso de Devin Booker, jugador de Phoenix Suns en la NBA y Kylie Jenner, modelo e influencer, acudieron juntos al US Open debido a la relación que ambos mantienen desde hace algún tiempo.

Lo curioso es que al par se le vio celebrando todos los puntos de Alcaraz y fueron grabado por las cámaras de la transmisión del Grand Slam.

Otro de los invitados fue al recientemente exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto, Manu Ginóbili, quien se le vio también apoyando al hispano y festejando posteriormente luego del triunfo.

GINOOOBBBILLLIIIIIIIII



🏀 Hall of Famer @manuginobili is here for the men's final. pic.twitter.com/IizNHyzon3— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022

Además, Ginóbili cumplió compromisos comerciales con la cadena ESPN a propósito del lanzamiento de ‘En Primera Persona’, una entrevista que le realizó su excompañero en la selección argentina Fabricio Oberto.

Otros asistentes al evento fueron la actriz y modelo Christie Brinkley, la ganadora del Oscar Anne Hathaway, al multifacético Lin-Manuel Miranda y hasta el cantante Rick Astley, todos disfrutando del gran espectáculo que regalaron Ruud y Alcaraz. The #USOpen is the place to be 😎 pic.twitter.com/JLOmGrgSpI— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022 Rick approves 👍 pic.twitter.com/zFvVTSKnna— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022 When the new World No. 1 is decided, @Lin_Manuel will be able to say he was in the room where it happened.#USOpen pic.twitter.com/1i36Eh53aD— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022

Todos ellos fueron testigos de la victoria de Carlos Alcaraz que no solo le representó una bolsa de $2.2 millones de dólares sino que además lo hizo convertirse en el número uno más jóven en la historia del tenis.

También te podría interesar: