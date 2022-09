Por qué es mejor el aceite de oliva que la mantequilla

El consumo de una pequeña cantidad de grasa es parte de una dieta saludable. Las grasas son necesarias para el cuerpo. El tipo de grasa que se consume es importante ya que sus efectos en el cuerpo son distintos. Revisamos por qué el aceite de oliva es una mejor opción que la mantequilla.

Todos los alimentos que contienen grasas tienen una mezcla de tipos específicos de grasas, aunque en mayor cantidad de un tipo. El aceite de oliva contiene altas concentraciones de grasas monoinsaturadas, grasas insaturadas también llamadas “grasas buenas”. La mantequilla es rica en grasas saturadas.

La Fuente de Nutrición de Harvard explica que las grasas no saturadas o grasas buenas como las que contiene el aceite de oliva se consideran grasas beneficiosas porque pueden mejorar los niveles de colesterol en la sangre, aliviar la inflamación, estabilizar el ritmo cardíaco y desempeñar otras funciones beneficiosas.

La grasa saturada se encuentra principalmente en los alimentos de origen animal como la mantequilla. “Comer demasiadas grasas saturadas en la dieta puede aumentar el colesterol LDL “malo” en la sangre, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular”, comparte el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS).

El aceite de oliva sería una mejor opción para la salud del corazón

Harvard señala que reducir el consumo de grasas saturadas puede ser bueno para la salud si las personas reemplazan las grasas saturadas con grasas buenas. “Comer grasas buenas en lugar de grasas saturadas reduce el colesterol LDL “malo” y mejora la relación entre el colesterol total y el colesterol HDL “bueno”, lo que reduce el riesgo de enfermedad cardíaca”.

Los investigadores estiman que reemplazar 10 gramos por día de grasas como margarina, mantequilla y mayonesa con la misma cantidad de aceite de oliva podría reducir el riesgo general de muerte y enfermedad hasta en un 34%. El estudio fue publicado en enero de 2022 por el Journal of the American College of Cardiology.

El aceite de oliva también es rico en antioxidantes beneficiosos para la salud del corazón.

“Los ensayos a pequeña escala han demostrado que el consumo de alimentos ricos en antioxidantes como el aceite de oliva virgen, los tomates y las bayas mejora la función HDL en humanos”, dijo la Dra. Montserrat Fitó, coordinadora del Grupo de Investigación en Nutrición y Riesgo Cardiovascular del Instituto de Investigaciones Médicas Hospital del Mar de Barcelona a la Asociación Estadounidense del Corazón.

Te puede interesar:

–Por qué no debes dejar el aceite de oliva cerca de la estufa

–6 hábitos alimenticios para controlar la presión arterial alta

–Qué hacer para que la comida sepa bien sin agregar sal