Salvaje golpiza entre Buccaneers de Tom Brady y Saints marcó la jornada dominical de la NFL [Video]

Cuando se habla de Tom Brady casi todas las veces es relacionado a sus hazañas y su juego dentro del terreno pero este domingo el quarterback fue uno de los protagonistas de una salvaje golpiza que ocurrió en el encuentro ante New Orleans Saints.

Un reclamo de Brady sobre una posible interferencia defensiva que no fue marcada por los árbitros en favor de Buccaneers fue la gota que derramó el vaso para iniciar una pelea que aunque duró poco, se vio bastante violenta.

A las manos en el Superdome. Todo comenzó con @TomBrady y el reclamo por una clara interferencia defensiva que no le cobraron a los @Buccaneers.



Expulsados Evans en los Bucs y Lattimore en New Orleans.

Mientras se encontraba cerca de la banca, Brady se encaró con Marshon Lattimore y salió en su defensa el runner Leonard Fournette. Fue ahí cuando en medio de los empujones llegó Mike Evans con una impresionante tacleada que mandó dejó sin oportunidades al propio Lattimore.

Posteriormente jugadores de ambos conjuntos se enfrascaron en una riña que duró hasta que los principales pudieron apartar a todos.

Luego de esto los árbitros decidieron resolver el asunto con las expulsiones de Evans (Buccaneers) y el propio Lattimore (Saints).

Lo que llamó la atención es que luego de esto Brady tomó las riendas del partido al regalar el pase para que Breshad Perriman anotara el touchdown clave que dio la ventaja a Tampa Bay y posteriormente la victoria 20-10 sobre New Orleans. BRADY DIME. @Buccaneers take the lead!



📺: #TBvsNO on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/66qiVbDVnf pic.twitter.com/67GVZZSY9f— NFL (@NFL) September 18, 2022

De esta manera los Bucs consiguen su segunda victoria de la temporada y en ambos partidos han tenido aparición de la superestrella de 45 años con par de pases de anotación.

