Polémico pastor de Brooklyn fue arrestado por altercado con una mujer en pleno sermón transmitido en vivo

Un pastor de Brooklyn, que ha cobrado fama por su forma excéntrica de vestir y actuar mientras da la misa, fue arrestado luego de presuntamente protagonizar un al durante un sermón transmitido en vivo.

En un incidente ocurrido el domingo, el obispo Lamor Whitehead agarró a una mujer que pensaba que era una amenaza para su familia, de acuerdo con The New York Daily News.

“Me encierran frente a mis hijos, frente a mi esposa, frente a mi iglesa”, señaló Whitehead al medio anteriormente citado luego de ser liberado de la cárcel. “Me avergonzaron públicamente y luego retiraron todos los cargos después de dos horas y me pidieron disculpas”.

De acuerdo con Whitehead, se encontraba predicando en el Ministerio Internacional Líderes del Mañana en Canarise, cuando dos mujeres entraron a la iglesia.

Poco después las mujeres se sentaron en la parte de atrás del recinto, y fue cuando Whitehead intentó llamar a una de las mujeres que estaba gritando durante la transmisión.

En medio del altercado verbal, el obispo logró ser captado diciéndole a alguien: “Ahora sácala de aquí”, mientras se escuchaban abucheos.

De acuerdo con el obispo, la mujer que estaba insultando comenzó a maldecirle y gritarle “todo tipo de nombres; llamándome todo tipo de cosas”.

“Regresó furiosa hacia mi esposa y mi bebé de 10 meses. Se dirigió hacia mi esposa y ahí fue cuando la agarré. La agarré y la saqué de mi iglesia. Todo lo que podía recordar era a los tipos con las armas que pusieron en la cara de mi bebé”.

Un detective llegó a la iglesia luego del sermón y le dijo a Whitehead que sería arrestado y acusado de agresión, indicó The Daily News.

“Me esposaron y les dije que no iba a entrar, y me agarraron. Me levantaron y me metieron en el auto”, sostuvo Whitehead. “Había muchos niños pequeños en la iglesia que ahora están asustados, otra vez. Todos los bebés pequeños en mi iglesia vieron cómo me arrestaban, los que me admiran”.

Whitehead fue procesado en la comisaría del distrito 69; no obstante, le retiraron los cargos y fue puesto en libertad. Una de las mujeres del altercado también fue arrestada, pero ninguno de los involucrados fueron acusados de inmediato.

A finales de julio, el pastor salió a relucir después de ser asaltado en pleno sermón y perder más de $1 millón de dólares en joyería, algo que es habitual en Whitehead en su vestimenta, según informó NYPD.

El informe policial precisó que tres hombres ingresaron a la iglesia con armas de fuego y robaron las joyas del pastor y siendo apuntado con un arma.

