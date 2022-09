Maestro especial cuestionó afirmaciones de Trump sobre descalificación de documentos incautados en Mar-a-Lago

El maestro especial que supervisa la incautación de documentos de Mar-a-Lago, el juez Raymond Dearie, dijo este martes a los abogados del expresidente Donald Trump que si no comprueban que algunos de los documentos fueron desclasificados, él determinará que están clasificados, según informes.

Durante una audiencia este martes, Dearie llamó la atención de Trump luego de señalar que los abogados del expresidente no han proporcionado de momento ninguna prueba de desclasificación, informó CNN.

“Si el gobierno me da evidencia de prima facia de que son documentos clasificados, y no representa ningún reclamo de desclasifiación, me quedo con un caso prima facia de documentos clasificados, y en lo que a mí respecta, ese es el final”, declaró Dearie.

Por su parte, Jim Trusty, abogado de Trump, precisó que actualmente no están en condiciones para revelar completamente su defensa o abordar específicamente el tema de la desclasificación hasta que se vean los documentos.

Trump ha impulsado fuera de los tribunales la afirmación de que desclasificó todos los documentos, mientras que sus abogados han planteado esa posibilidad en los documentos judiciales, a pesar de que nunca han señalado explícitamente que algún documento haya sido desclasificado.

Fiscales federales argumentaron durante semanas que los documentos incautados en Mar-a-Lago, que contienen marcas de clasificación como como “alto secreto”, se deben tratar como si estuviesen clasificados.

El equipo de Trump presentó a Dearie como el potencial candidato para el puesto de “maestro especial” para revisar los documentos, algo en lo que el Departamento de Justicia no se opuso.

No obstante, pese a la designación de Dearie, el equipo de Trump ha señalado algunas objeciones sobre cómo planeó abordar la revisión.

Abogados de Trump declararon en una carta a Dearie su resitencia a realizar ciertas revelaciones sobre cualquier movimiento para desclasificar los documentos. La carta también sugirió retrasar algunos plazos provisionales que Dearie propuso.

La tarea de Dearie consiste en revisar los 11,000 documentos incautados por el FBI tras el allanamiento de la casa de Trump de Mar-a-Lago a comienzos de agosto.

Aileen Cannon, la jueza federal de distrito, que accedió a la solicitud de Trump para designar un maestro, también impidió que el Departamento de Justicia usara materiales incautados en su investigación criminal mientras el maestro especial hace su trabajo, provocando que el departamento solicitara a un tribunal de apelaciones que detenga parcialmente la orden de la jueza federal.

Con información de CNN

