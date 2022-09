Mujer de Georgia encuentra $543 dólares debajo de su sándwich de KFC

Una mujer de Georgia pidió una orden a través del drive thru de un KFC, pero cuando abrió la bolsa de su almuerzo, encontró $543.10 dólares debajo de su sándwich.

Sin embargo, el dinero que encontró JoAnn Oliver debajo de sus sándwich de KFC era el depósito diario que suministra la cadena a cada franquicia, por lo que la mujer decidió regresar el dinero.

Tras encontrar el efectivo, Oliver llamó a la policía y devolvió el dinero al restaurante, según dieron a conocer las autoridades de Jackson.

“La Sra. Oliver había ido a un restaurante local en su hora de almuerzo y regresó al trabajo para disfrutar de su almuerzo. Cuando abrió su almuerzo y sacó su sándwich, se sorprendió al encontrar $ 543.10 en efectivo debajo de su sándwich”, mencionó el departamento de Jackson dijo en Facebook.

Resulta que el depósito diario de KFC se colocó accidentalmente en la bolsa de su sándwich.

Oliver devolvió el dinero a KFC, donde reembolsaron el valor del almuerzo de Oliver y le dieron una comida gratis, según informó WSB-TV. La mujer de Georgia mencionó que pensó en quedarse con parte del dinero por un segundo, pero finalmente llamó a la policía.

“Si no haces lo correcto, se te devolverá”, dijo Oliver. “Quiero decir que no era mío. No necesitaba quedármelo. Obtendré el mío en el futuro”, agregó al medio.

Esta declaración de Oliver es bastante increíble ya que el esposo de Oliver tiene cáncer y actualmente debe más de 2 millones de dólares en facturas médicas.

