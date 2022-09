Se complica el caso de Pablo Lyle y surgen pruebas clave para el juicio

El juicio de Pablo Lyle ha dado inicio. El actor mexicano de 35 años está en el banquillo de los acusados por la muerte de Juan Ricardo Hernández, hombre de 63 años de origen cubano. Lyle le propinó un puñetazo a la víctima, tras una discusión por un asunto de tráfico vehícular. Los hechos sucedieron en Miami; como resultado de este altercado, Hernández, perdió la vida cuatro días después en el hospital.

En las últimas horas, sobre el juicio se ha reportado algo que ha llamado la atención de todos los medios de comunicación, y es que según destacó el sitio Mezcalent, la jueza Marisa Tinkler que lleva el caso dijo estar severamente molesta con el fiscal, debido a la omisión del testigo del oficial que detuvo al actor tras el altercado y la desaparición de las grabaciones de la cámara que el policía portaba en su cuerpo.

Aquí las palabras de la jueza que Mezcalent recogió: “¿Me está diciendo que no tenía idea desde hace tres años que este oficial existía o que estaba involucrado de alguna manera en el caso? Afortunada o desafortunadamente, usted es el representante del Estado de Florida y no me puede decir que no tiene esta información porque, intencional o no intencionalmente, eso podría afectar a la defensa en este momento irremediablemente”.

Cabe recordar que el incidente de Lyle con Hernández sucedió un 31 de marzo de 2019. Según se remontan los hechos, Lyle iba de camino al aeropuerto de Miami, junto a él viajaba su hijo en un vehículo conducido por su cuñado, Lucas Delfino, antes del fatídico golpe, el auto de éstos se cruzó con el de Hernández de manera indebida. Razón por la cual, más tarde en el semáforo éste los increpó.

Fue ahí, cuando en medio de la discusión, Lyle sale del carro y golpea a Hernández, quien, de acuerdo con las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante.

