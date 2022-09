Jurado que integrará el juicio de Pablo Lyle recibe fuerte advertencia

Finalmente el juicio de Pablo Lyle comenzó este 20 de septiembre después de casi cuatro años de su incidente donde un hombre llamado Juan Ricardo Hernández murió debido a un golpe que el actor mexicano le propinó en plena calle.

Los hechos se remontan al 31 de marzo de 2019, cuando Lyle iba camino del aeropuerto de Miami junto con su hijo en un vehículo conducido por su cuñado, Lucas Delfino, y se cruzaron con el automóvil conducido por Hernández. En un semáforo en rojo, el hombre de 63 años y origen cubano se bajó para recriminar de forma airada a Delfino por una maniobra que había realizado.

Fue entonces cuando Pablo Lyle le propinó un fuerte puñetazo en la cara a Juan tras una discusión derivada del percance que tuvieron, sin embargo, después se conoció que falleció en un hospital a causa de una lesión cerebral.

Por distintos factores, el juicio se fue postergando hasta la fecha y que aún así, comenzó con complicaciones por la elección de los jueces que participarán.

“Quiero que todos entiendan que será muy desgastante elegir a un jurado. Es un proceso sumamente desgastante, no es glamuroso, puede ser incluso hasta aburrido, pero debemos tomarnos el tiempo para seleccionar al grupo de individuos que creemos serán justos e imparciales y capaces de juzgar las evidencias, y que prometerán con cumplir la ley”, explicó la jueza Marisa Tinkler Mendez.

De la misma manera advirtió a las personas que serían seleccionadas sobre las consecuencias que pueden tener al acudir a la corte con información del caso del actor.

“Es importante que los jurados tomen las decisiones con base solamente en la evidencia, y la evidencia se mostrará en la sala de audiencia, no en el exterior. Mientras estén aquí no podrán realizar ningún tipo de investigación, buscar en Google, todo eso no es evidencia, eviten la tentación de obtener información, o de investigar, porque de lo contrario estarán violando una orden judicial y ese será otro problema. Nadie puede venir con ideas preconcebidas, porque si es así debemos estar seguros que las van a dejar afuera”, sentenció.

Es así como en los próximos días se sabrá si Pablo Lyle es culpable o inocente de homicidio involuntario en contra del cubano Juan Hernández, en un proceso que puede durar entre dos y tres días y la posterior presentación de los argumentos de apertura por la Fiscalía y la defensa, según indicó la oficina de comunicaciones de Undécimo Tribunal del condado de Miami-Dade.

