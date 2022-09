Sweetie Pie’s cierra ubicación por una acusación de asesinato involucrando al hijo de su dueña

Sweetie Pie’s, el famoso restaurante de la serie de Oprah Winfrey Network “Welcome to Sweetie Pie’s” cerrará pronto su ubicación en St. Louis. El cierre se anuncia días después de que el hijo de su propietaria fuera declarado culpable en un complot de asesinato a sueldo que mató su sobrino de 21 años en 2016.

Robbie Montgomery, la famosa dueña de Sweetie Pie’s anunció a través de su cuenta de Instagram que el restaurante en St. Louis, Missouri, cerraría sus puertas.

La publicación acompaña una imagen donde se avisa del cierre para el próximo domingo 25 de septiembre y se agradece por 25 años de apoyo. También se indica que el restaurante dará paso a la expansión de un hospital para veteranos.

La ubicación de Sweetie Pie permanece abierta en Jackson, Mississippi.

James “Tim” Norman, el hijo de Robbie fue condenado por encargar el asesinato de su sobrino Andre Montgomery Jr.

Norman y Montgomery aparecieron en el reality show Welcome to Sweetie Pie’s. Welcome to Sweetie Pie’s documentaba las operaciones de los restaurantes familiares. Se emitió durante nueve temporadas desde 2011 hasta 2018.

Norman contrató una póliza de seguro de vida fraudulenta por valor de 450 mil dólares para su sobrino y luego arregló el asesinato de su familiar para poder beneficiarse de ello.

Tras el asesinato del joven, Norman inició el proceso para lograr que la compañía de seguros pagara el reclamo.

El hijo de Robbie Montgomery contó con una bailarina exótica entre sus cómplices. Un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Missouri señala que tres coacusados de Norman se declararon culpables antes del juicio.

Travell Anthony Hill, ahora de 31 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer asesinato a sueldo y un cargo de asesinato a sueldo.

El día de la muerte de Montgomery, Hill y Norman se encontraron en St. Louis y Norman le dijo a Hill que una mujer llamaría con la ubicación de Montgomery. Después de recibir una llamada de la mujer, Terica Ellis, Hill le disparó fatalmente a Montgomery. Más tarde le pagaron $5,000.

Ellis, una bailarina exótica de Memphis de 38 años también se declaró culpable del cargo de conspiración de asesinato a sueldo y Waiel “Wally” Rebhi Yaghnam, de 44 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude electrónico y postal.

Yaghnam, un agente de seguros admitió haber conspirado con Norman para obtener de manera fraudulenta una póliza de seguro de vida para Montgomery.

La sentencia de Norman está actualmente fijada para el 15 de diciembre.

