Cadena de parrilladas de Texas tuvo que pagar $230,353 a empleados luego de que tomó sus propinas y las compartió con los gerentes

La popular cadena de restaurantes Black’s Barbecue de Texas tuvo que pagar $230,353 dólares a 274 empleados a los que se les había negado la entrega de sus propinas completas.

Los restaurantes Black’s tienen un servicio estilo buffet, generalmente se dan propinas en el mostrador cuando se hace el pedido y se dividirían entre los empleados. Sin embargo, un porcentaje de estas propinas no estarían llegando a los trabajadores.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que una investigación descubrió que el empleador dio una parte de las propinas de los empleados a los gerentes de restaurantes lo cual es una práctica ilegal.

“La Ley de normas laborales justas prohíbe que los empleadores, gerentes y supervisores se queden con las propinas que reciben los empleados de la empresa para cualquier propósito, ya sea que el empleador acepte o no un crédito por propinas”, señalan las autoridades en materia laboral.

Durante el período comprendido entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021, los gerentes de Black’s BBQ se llevaron parte de las propinas obtenidas durante el horario de atención, dejando a los empleados sin un porcentaje de sus ganancias por propinas, ingresos para los trabajadores que legítimamente han ganado.

“Los empleadores de la industria de servicios de alimentos deben saber que las propinas son propiedad de los empleados que las ganan, simple y llanamente”, dijo Nicole Sellers, directora de distrito de la División de Horas y Salarios en Austin, Texas.

Según la declaración de la agencia, Black’s Barbecue Inc.; Kent Black’s Lockhart Barbecue Inc. y New Braunfels Barbecue LLC, todas con la misma propiedad y operación que el restaurante Black’s Barbecue, se quedaron con una parte de las propinas de los empleados y las compartieron ilegalmente con los gerentes. Los restaurantes tienen ubicaciones en New Braunfels, Lockhart, Austin y San Marcos.

Cada uno de los negocios de Black opera como una entidad individual, el Departamento de Trabajo investigó cada uno como un caso separado en 2021 y 2022.

Luego del informe del Departamento de Trabajo Black’s BBQ, Kent Black y Barrett Black, emitieron su propia declaración en la que afirman que todos los empleados por hora actuales y anteriores recibieron una compensación total por todo lo que se les debía a través de los fondos de la empresa.

Black’s Barbecue dijo que se perdieron un cambio de regla que afecta la forma en que se distribuyen las propinas. También culpó a su compañía de nómina subcontratada que de igual manera no captó el cambio de ley. Sin embargo, dijeron asumir la responsabilidad por ello.

En el año fiscal 2021, la División de Horas y Salarios identificó casi $35 millones en salarios atrasados adeudados a más de 29,000 trabajadores de la industria de servicios de alimentos en Estados Unidos.

Las investigaciones comúnmente encuentran violaciones relacionadas con empleadores que retienen propinas, no pagan horas extras cuando se requiere y no pagan por trabajo antes y después del turno.

