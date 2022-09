Karol G casi se vuelve a caer durante un concierto: “No sé qué pasa con Miami”

La cantante Karol G se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera artística, así lo ha dejado saber en las diversas plataformas tras el estreno de sus canciones que se convierten en un hit mundial. Por ello, se encuentra ofreciendo una gira que decidió llamar “$trip Love Tour”, misma que inició el pasado 6 de septiembre y culmina a finales de octubre.

La colombiana ha hecho de este tour uno de los más especiales, y no solamente se trata de cantar sus mejores éxitos musicales que han ido recorriendo el mundo sin importar el idioma. También porque ha puesto a bailar a más de uno en los escenarios donde se han llevado premios.

La recompensa para sus fanáticos ha ido desde 1,000 a 10,0000 dólares para quienes se han encargado de darlo todo en la tarima.

Durante una de sus presentaciones la colombiana tropezó con parte de la tarima, y es que brincó y por poco se cae en el escenario. El hecho se registró en Miami, lo que no sería la primera vez, debido a que hace un año se golpeó en varias partes del cuerpo, al tiempo que aseguró que le dolía todo.

“Hey, hay algo con Miami, que no sé qué pasa con Miami pero solo les voy a decir una cosa, cada que venga Karol G se va a caer, así que nos lo vamos a disfrutar igual“, manifestó luego tropezar en la misma ciudad donde ya le había sucedido.

Los fanáticos de la intérprete de ‘Gatúbela’ no perdieron la oportunidad para bromear con lo sucedido, y es que muchos comenzaron a decir que era culpa de quienes montaban la escenografía.

“El piso se hundió, por eso casi se cae”, “Alguien va a ser despedido hoy”, “No más escaleras por favor”, “Los encargados de los escenarios los veo graves, si hubiese llevado tacones hubiese perdido el equilibrio“, “Karol G, cuando las escaleras no son tu fuerte”, “No sé cómo no se cayó peor“, “Los culpables son los que montaron la tarima, que los demande”, “Se ve clarito la falla técnica en el acabado de la tarima”, “Creo que fue Yailin la que mandó a manipular todo“, fueron algunas de las impresiones.

