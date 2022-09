Natti Natasha se deja ver sin ropa al despertarse mientras Raphy Pina sigue tras las rejas

La cantante Natti Natasha encendió su cuenta de Instagram tras publicar un ardiente video donde se puede apreciar que está acostada y sin ropa, mientras que al fondo se logra escuchar un tema musical, voz que ha hecho que sus fanáticos enloquezcan por lo que podría resultar ser una nueva colaboración.

La madre de Vida Isabelle decidió sorprender a sus más de 36 millones de seguidores de la red social de la camarita. Por ello, muchos se pronunciaron al ver la manera tan particular en la que la intérprete de ‘Tiempo’ amanece acostada en su cama.

“Hoy estoy Hor… Me levanté a la 7 de la morning, no puedo dormir, sabes que estoy ready así que papi call me“, fue el mensaje que acompañó el video donde se le puede ver a la dominicana con una mirada pícara, mientras mueve su cabello de un lado a otro.

La publicación generó más de seis mil comentarios de diversos tipos, algunos la criticaron por verla sin ropa, otros aseguraron que en cualquier momento le pondría los cuernos a Raphy Pina, quien se encuentra detenido desde hace algunos meses, mientras que algunos usuarios mencionaron el hecho que es una mujer “muy bella”.

Sin embargo, durante los pocos segundos que dura el audiovisual se puede escuchar la voz de otra mujer cantando, y es que varios de ellos creen que se trataría de una nueva colaboración musical con María Becerra. Por ello, varios explicaron que se sienten emocionados y ya les gustaría poder escuchar ese nuevo tema.

“Que me llame Pina que es el que puede, o da el número entonces”, “Se viene un palazo”, “Pina amarrado y Natti en fuga”, “La nena de Argentina“, “Hoy se chic** esté Pina o no esté”, “Me vuelvo loco Natalia”, “Gózalo que tu marido está preso“, “Ya la niña pegará los cuernos”, “Oh qué bella tu desnudez”, “Raphy Pina se ha desconectado del chat”, “Se viene María Becerra y la dura de las duras“, “Muy bella”, “Omg estamos ansiosas de ver esto”, “No me lo creo”, “A Pina no le gusta esto”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

Te puede interesar:

· Natti Natasha llora desconsoladamente y agradece el apoyo que ha recibido tras su pareja estar en prisión

· Sin rastros de Raphy Pina: Natti Natasha eliminó todas sus publicaciones de Instagram

· Natti Natasha se sinceró y cuenta cómo se sintió cuando declararon culpable a Raphy Pina