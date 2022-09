Balacera de pandilleros afuera de Catedral San Patricio de Nueva York; detenido joven hispano ícono de la reforma penal

Pedro Hernández, joven de 23 años, fue detenido un mes después como sospechoso en relación con una balacera entre pandilleros afuera de la famosa Catedral San Patricio de Nueva York.

Fue arrestado ayer y acusado de intento de asalto y homicidio, posesión criminal de un arma y peligro imprudente por el tiroteo a plena luz a las 4:50 p.m. del pasado 28 de agosto, en un enfrentamiento que involucró a dos grupos bajo andamios en E. 50th St. cerca de Madison Ave.

BAIL GUY NOT REFORMED

Spurred law changes after jailing in failed gun case; now held in slay try https://t.co/lTcLwphASp



B'klyn rioter got Jan. 6 call from W. House https://t.co/yLLzs8uNb5



Tampa braces for rare hurricane https://t.co/wwKDbMDeA0 pic.twitter.com/Sci7q87Oag — New York Daily News (@NYDailyNews) September 27, 2022

Siendo un adolescente, en 2015 Hernández se convirtió en una causa célebre por la reforma de la fianza después de pasar un año tras las rejas porque no pudo pagar la fianza por un cargo de tiroteo. El monto se fijó inicialmente en $250,000 dólares, pero se redujo a $100,000. Fue liberado cuando la organización benéfica “Robert F. Kennedy Human Rights” pagó su fianza.

La oficina del fiscal de distrito de El Bronx luego abandonó el caso cuando un testigo crucial dejó de cooperar y la víctima no pudo identificar al pistolero. En su historial Hernández ha sido arrestado cinco veces más desde que fue liberado de Rikers en 2017, acotó Daily News.

En 2020 la reforma penal se hizo una realidad. En el pasado reciente, varios analistas, líderes sindicales, políticos como el alcalde Eric Adams y los propios ciudadanos la han vinculado con el auge de la violencia en la ciudad.

En el incidente de agosto al parecer uno de los presentes se “ganó” la cadena de oro de Hernández en un juego, pero él no quedó contento y exigió que se lo devolvieran, dijo una fuente policial. El ganador se negó a devolver la pieza de joyería, momento en el que Hernández se acercó a un BMW negro, sacó un arma del interior y disparó un solo tiro.

“El tipo comenzó a correr y luego comenzaron a perseguirse unos a otros por la cuadra”, recordó el botones de un hotel cercano. “Todo el mundo empezó a correr por la calle… en su mayoría turistas y algunos neoyorquinos”.

Los hombres se subieron a sus autos y corrieron alrededor de la cuadra, con el BMW persiguiendo a un Mercedes hasta un estacionamiento cercano, dijeron testigos. Un hombre salió de cada automóvil y ambos pelearon unos segundos antes de regresar a sus vehículos y marcharse.

Un sujeto de 29 años resultó gravemente herido en la pelea. Semanas atrás se emitió una orden de arresto contra Hernández, pero él evadió a las autoridades hasta que la policía lo detuvo el lunes, poco después de que fracasaran los planes para que se entregara, dijeron fuentes de NYPD.

Hernández se negó a responder preguntas de la prensa sobre su arresto. En su historial ha sido arrestado cuatro veces por conducir con una licencia suspendida y otros delitos relacionados con vehículos motorizados, dijeron las autoridades.