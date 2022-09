Karim Benzema deja claro su objetivo inmediato con el Real Madrid tras su lesión: “Tengo ganas de jugar el domingo”

Karim Benzema regresó oficialmente a los entrenamientos del Real Madrid este miércoles tras casi un mes sin disputar partidos por una lesión y en una entrevista reciente declaró que no esperará más para pisar un terreno nuevamente y que espera poder jugar este mismo domingo.

En el próximo partido del Real Madrid ante Osasuna, Benzema espera ser parte del equipo al mostrar que tiene “muchas ganas” de integrarse a la plantilla de convocados e intentar seguir manteniendo el registro inmaculados de victorias en la presente temporada que poseen los dirigidos por Carlo Ancelotti.

“He hecho mucho trabajo físico. No he tocado el balón. Hoy fue mi primer entrenamiento. Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené. Llegué un poquito tarde de las vacaciones y no tuve mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Por eso la he hecho ahora y me siento muy bien”, argumentó el francés sobre su estado físico.

Además, sobre el parón de selecciones por la fecha FIFA Benzema destacó que le sirvió para seguir recuperándose y para hacer trabajos de pretemporada que no pudo hacer antes por las vacaciones.

“Ha pasado tiempo y he tenido tiempo para hacer una mini pretemporada. Me siento muy bien, cómodo“, afirmó.

Por último habló de cómo vio al equipo durante su ausencia, destacando que el Real Madrid tiene hasta dos equipos competitivos que no tienen diferencia alguna entre ellos.

“Los he visto llenos de victorias, de goles y de carácter. Tenemos un gran equipo aunque se puede decir que tenemos dos equipos. No hay diferencia entre la gente que empieza el partido y los que entran con el partido ya empezado. Veo al equipo muy bien”, finalizó.

Benzema fue baja desde el 6 de septiembre en el Celtic Park, donde tuvo que ser reemplazado por Eden Hazard debido a una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps

