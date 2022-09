Los famosos de Telemundo se confiesan y responden si perdonarían una infidelidad

su paso por la alfombra de Los Premios Billboard de la Música Latina (Telemundo) celebrados esta noche en Miami, Manuel Turizo, Lambda García, Altair Jarabo, Emilia Mermes, Chikybombón, Rodrigo Girao y Arap Bethke se animan a hablar sobre un tema que está en el aire actualmente: confiesan infidelidades y si las perdonarían.

¿Perdonarían una infidelidad?

“Uno no puede escupir porque le cae en la cara, entonces… pero igual hoy por hoy, ¡yo te diría que no!”, dice Manuel Turizo.

“Las infidelidades no se perdonan porque el que te la hace una, te la hace dos, y la segunda siempre va a ser un remix, y tú sabes que los remix siempre son ricos y deliciosos, ¡sufres el doble!”, opina Chikybombón.

“Yo sí perdonaría una infidelidad”, admite Rodrigo Girao.

“Me ha pasado que intenté perdonar una infidelidad, pero me di cuenta que es más fuerte que yo, que digo que le puedo perdonar pero después no le puedo mostrar en actitudes”, confiesa Emilia Mermes.

“Antes te hubiera respondido que no, pero creo que a día de hoy todo tiene que ver con cómo tienes a tu pareja, en qué momento estás, qué grado de confianza hay y qué grado de comunicación hay”, opina Lambda García.

“No creo que, no creo, pero uno nunca sabe”, dice Altair Jarabo.

¿Y han sufrido infidelidad?

“Sí, claro, me ha tocado. Sí, yo creo que a todos, el que no, ¡es que no sabe todavía”, cuenta Manuel Turizo.

“No me ha tocado afortunadamente; bueno, que yo sepa, ¡jajaja!”, ríe Arap Bethke.

Y tú ¿has sido infiel?

“Cuando era joven, metí una vez la pata y aprendí mucho de ese error y me enseñó muchísimo a respetar a la otra persona con la que estás al lado y entender que el sufrimiento ajeno a mí me lastima demasiado, entonces no lo hice más”, confiesa Emilia.

“Yo soy muy fiel, soy el hombre más fiel del mundo, deberían darme un premio, ¡jajaja!”, bromea Rodrigo Girao.

Lee más de los Premios Billboard de la Música Latina aquí:

Ivonne Montero lleva vestido con transparencias y sin sostén a la alfombra roja de los Premios Billboard de la música Latina 2022

Bad Bunny y Farruko triunfan en los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Las estrellas brillan en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2022