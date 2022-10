Francisca sigue disfrutando de su luna de miel en Italia, tierra natal de su esposo

Francisca llegó a Italia en medio de su luna de miel con su esposo Francesco Zampogna y a la que decidieron llevarse a Gennaro, su hijo de un año. La presentadora de televisión dominicana publicó en su cuenta de Instagram imágenes de lo que ha vivido durante su estadía en Italia, tierra natal de su esposo.

En las imágenes se le ve a la pareja cenando en un elegante lugar y también fotos de los paseos que han tenido y hasta aparece Gennaro junto a un árbol de limones, oliendo uno de estos pequeños frutos verdes. El jamón serrano y el vino también formaron parte de esta galería, así como la vista al mar de la que están disfrutando desde la costa Amalfitana, una zona de la península Sorrentina de Italia, en la región de Campania.

“Momentos. Miren quien anda fascinado oliendo limones en Italia”, detalló Francisca al compartir estas imágenes con sus millones de seguidores.

La primera parada de la luna de miel fue en Grecia, desde dónde Francisca posó con un traje de baño blanco que causó sensación. Previo al inicio de este viaje la dominicana le preguntó a su público si debía o no llevarse al Gennaro al viaje y muchos de ellos le dijeron que no, pues la luna de miel es un espacio para que los esposos disfruten y se conecten en soledad.

La decisión de Francisca finalmente fue llevarse a Gennaro al viaje y ante esto muchos de los seguidores respondieron: “Digamos mejor viaje familiar, porque luna de miel por cierto que no es”, “No es luna de miel, es vacaciones”, “Luna de miel con bebés NO es luna de miel. La luna de miel es un viaje realizado por UNA PAREJA de recién casados, no una pareja con bebés”, “Vacaciones, no luna de miel”, “En mi opinión, no, no lo es”, “Vacaciones familiares, disfruten hay tiempo para todo” y “Vacaciones es diferente a luna de miel”.

