Francisca se llevó a su hijo a la luna de miel y el público dice que la convirtió en “vacaciones familiares”

Francisca y Francesco Zampogna finalmente se fueron de luna de miel. La pareja que tuvo su boda eclesiástica en el mes de mayo se encuentra en Grecia disfrutando de los hermosos paisajes del país ubicado en el viejo continente junto a su hijo Gennaro, el pequeño de un año al que decidieron llevar a este viaje tan especial.

Días antes del inicio de su luna de miel Francisca le preguntó a sus seguidores si debía o no llevarse a su hijo a su luna de miel. La mayoría de las respuestas le indicaron que si llevaba a su hijo a este viaje dejaría de ser una luna de miel, ya que solo lo sería si es un momento en el que solo estén los esposos.

Tras la pregunta y ahora que ella publicó que decidieron llevarse a Gennaro al viaje sus seguidores nuevamente reaccionaron con sus opiniones acerca de lo que es y no es una luna de miel. Estos son algunos de los comentarios del público:

“Digamos mejor viaje familiar, porque luna de miel por cierto que no es”, “No es luna de miel, es vacaciones”, “Luna de miel con bebés NO es luna de miel. La luna de miel es un viaje realizado por UNA PAREJA de recién casados, no una pareja con bebés”, “Vacaciones, no luna de miel”, “En mi opinión, no, no lo es”, “Vacaciones familiares, disfruten hay tiempo para todo” y “Vacaciones es diferente a luna de miel” son parte de los mensajes de los seguidores de ‘Despierta América’ tras una foto del viaje de Francisca, junto a su esposo y su hijo.

De la misma manera, hubo personas que expresaron lo contrario, estando felices de que Gennaro los acompañe en este viaje tan especial: “Si ellos están felices y disfrutando eso es lo que importa con su bello Genaro, que viva el amor y la familia”, “Es luna de miel de amor y de tranquilidad porque después que eres madre nunca estás tranquila si no estás cerca de tus hijos”, “Hermoso tiempo para disfrutar Luna de miel o vacaciones da igual, hay que vivirlo intensamente, la vida es una” y “Bravoooo se lo llevaron muy bien” también se pueden leer.

