Francisca Lachapel comparte fotos de su luna de miel en Grecia

La presentadora dominicana y exreina de belleza Francisca Lachapel por fin ha sacado tiempo para celebrar su luna de miel y disfrutar, a la vez, de unas merecidas vacaciones en familia.

A través de sus historias de Instagram sus seguidores y otros curiosos se pudieron enterar de que ella junto a su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro viajaron a Grecia y se están hospedando en un cómodo hotel.

Por los momentos no se sabe cuál es la ubicación exacta de la familia ni cuál es el nombre del hotel donde se están hospedando.

Aunque no se tienen esos detalles, gracias a algunas fotos y videos compartidos por la misma presentadora, se ha podido ver que el lugar donde están hospedados cuenta con un impresionante paisaje y varias comodidades.

Lachapel primero publicó un video en el que se le ve sentada en un columpio decorado con algunas flores frente a la piscina. Desde ese punto la dominicana no tiene solo vista hacia la piscina, sino que también puede ver el mar.

En esta publicación ella escribió: “Oficialmente en vacaciones o luna de miel… ¿le debo llamar así? En las próximas fotos sabrán por qué pregunto”.

La presentadora se pregunta si podría llamarlas luna de miel porque no solo está ella y su ahora esposo, sino que también está su pequeño hijo Gennaro, por lo que se podrían considerar más unas vacaciones en familia. Incluso antes de viajar ella había compartido un video comentando que no sabía si ir con su hijo o no.

Luego publicó varias fotos en las que se le ve disfrutando de un hermoso paisaje, con el que posa sola y acompaña de su amor. También compartió una foto de Gennaro sentado en unas grandes sillas tomando un poco de agua.

Por lo que se puede ver el hotel tiene playa privada con asientos para que sus huéspedes se sientan cómodos, disfruten del sol y se relajen.

